吉林毒王1傳141細節曝光！9坪小教室竟擠了30個人

▲吉林爆發嚴重疫情，長春火車站施行嚴格防疫措施。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省上月爆出推銷講座演講者1傳141人的超級傳播事件，大陸疾病預防控制中心近日公布案件細節，指舉辦講座的教室只有30平方公尺（約9坪）的空間，但每場講座卻都擠了30人在內，且染病的講師與多名學員都沒戴上口罩。

大陸疾控中心在報告中提到，超級傳播者林姓男子為保健品講座的講師，染疫之後舉辦了3場營銷推廣講座，參加者有97人，其中74人被感染，染病率高達7成以上。

大陸疾控中心指出，造成疫情爆發主要有3個主要因素，首先，林男在出現肌肉疼痛的狀況後，自己前往藥房購買藥物，後又舉辦了多場講座，此時他可能就已經處於新冠感染的早期階段，也就是最具傳染性的階段。

大陸疾控中心提到，第二，講座中的大多數參加者都是老年人，平均年齡為72歲，講座的持續時間又很長，還是在狹小的密閉空間中舉行。

大陸疾控中心表示，第三，參與者沒有個人保護措施，也沒有保持社交距離，教室相當擁擠，30平方公尺的教室內擠了30個人，包含講者在內的多人又都沒有配戴口罩。

報告內強調，冬季期間，北方退休人員的生活相對靜態，參加各種講座是一項有很有吸引力的活動，因此，輸入的新冠病毒可以輕鬆而廣泛地傳播。

報告也建議，地方政府應加強感染控制管理，並在冬季尤其是在中國北方，減少不必要的室內大型集會活動，以及加強對老年人的健康教育，以促進使用有效的保護措施。