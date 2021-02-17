勤洗手、戴口罩不只防新冠　春節類流感、腹瀉掛急診「近五年最低」





▲指揮中心記者會，指揮官陳時中提及春節類流感、腹瀉疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

過往春節總是遭遇流感高峰、腹瀉疫情升溫，急診相關就診人數衝高，今年出現不一樣景況。根據疾病管制署最新疫情監測，春節期間急診類流感、腹瀉就診人數創下五年同期最低，特別是類流感，過往春節期間就診人次約在2.5萬至3.9萬之間，今年降至不到1萬，估計是民眾落實防疫新生活，勤洗手、配戴口罩，相關邊際效益很好。

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▲▼春節急診類流感（上）、腹瀉（下）就診人數。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今日於新冠例行記者會中公布過去5年春節急診數據，指揮官陳時中表示，今年總就診人次下降，而腹瀉疫情情況比過往要好，急診類流感更是大幅降低。

回顧過去春節連假期間，急診就診人次約在15.6萬至19.2萬人，今年春節除夕（2/11）至初五（2/16）整體急診就診降至12.3萬人次，明顯減少。單看類流感急診就診，過往就診人次約在2.5萬至3.9萬之間，今年降至9816人；急診腹瀉方面，過往就診約在1.1萬至1.6萬人次，今年僅有1萬出頭的1萬0447人次。

國內近期新冠疫情較緩，到昨日為止連續4天沒有新增病例，一直到今天才有1例境外，這是否代表可以恢復春酒等活動？陳時中回應，過去這段期間部桃事件讓大家相當緊張之外，本土並沒有特別疫情發生，整體管制不會再增強，但還是要多加小心，吃飯不要有太多不特定人士聚集，沒有吃的時候盡量戴口罩。

陳時中說，這段期間就是因為大家把口罩戴好，所以類流感急診人次就降這麼多，不管是新冠肺炎或是類流感，把口罩戴好，對自己身體很有幫助，至於勤洗手也使腹瀉人數減少這麼多，顯示防疫新生活邊際效益很好。