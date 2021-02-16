幫富商「連生2胎」換不到名分！情婦怒扒兒衣全裸丟-15度雪地

▲伊利亞是知名珠寶富商，與妻子育有4名子女，另外又與娜塔莉亞生了2個孩子。（圖／FB／Anna Kuznetsova、IG）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名珠寶富商的情婦先後替他生了2個孩子，不過卻依舊換不到名分，讓她對於自己的生活感到羞愧與罪惡感，11日她開車帶著與前夫生的大兒子與2個跟富商生的孩子到森林後，便扒光自己還有孩子的衣服，就這樣全裸地躺在零下15度的雪地中，試圖與孩子同歸於盡，直到被路人發現，無辜的孩子們才因此得救。

根據《太陽報》報導， 現年33歲的娜塔莉亞（Natalia Vazina）多年前進入43歲珠寶富商伊利亞（Ilya Klyuev）的公司工作，沒想到與已婚的伊利亞看對眼，兩人就此墜入愛河，開始一段禁忌之戀。據悉，伊利亞與妻子共同育有4名子女，其後娜塔莉亞更是替他生了2個孩子。

▲3兄妺至今仍在醫院接受治療。（圖／FB／Anna Kuznetsova）



儘管娜塔莉亞替伊利亞生了2個孩子，但他仍然沒想要跟正宮離婚，反而是在郊區買了一棟豪華公寓供娜塔莉亞與3個兒子住，沒事才會去看看他們。娜塔莉亞不甘自己替他生了2個孩子卻還是換不來「應有的名分」，內心充滿當人情婦的罪惡感，於是便在11日開車帶著3個兒子前往家附近的森林。

抵達森林後，娜塔莉亞把3個孩子和自己的衣服全都脫光，4個人就這樣光溜溜地躺在零下15度的雪地中。直到當晚，一名遛狗的路人經過，發現娜塔莉亞一家後，才嚇得連忙報警，並將其送醫。娜塔莉亞的背部、腳部遭到凍傷，目前正在醫院治療，而她的3個孩子身上也有嚴重凍傷，被發現時體溫過低。醫師表示，如果孩子並未及時獲救，再過幾個小時可能就真的要活活凍死了。

伊利亞受訪時表示，他很震驚發生這樣的事，同時也提到自己願意承擔這些孩子的監護權，包含娜塔莉亞與前夫生的大兒子。不過在被問到另外2個孩子是不是他與情婦所生時，他卻模糊其詞。據了解，娜塔莉亞將因殺人未遂面臨刑事訴訟。

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Шла к детям и сердце сжималось... Я знала , что средний был доставлен без сознания, старший с сильнейшим обморожением,... 由 Anna Kuznetsova 發佈於 2021年2月12日 星期五

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