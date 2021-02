活的石頭！南極冰棚深海發現「神秘生物」...科學家震驚

▲這塊巨石上面附著有22個動物個體。(示意圖/CFP)

實習記者閔文昱/綜合報導

英國科學團隊最近在南極冰棚數百公尺厚冰層下的深海,發現一塊附有多種活體生物的巨石,上面竟附有多種未知的神祕物種,就像是一塊活的石頭。由於巨石位於完全黑暗且溫度極低的極端環境,因此目前科學家還無法解釋這些生物究竟是如何在這裡生存。

▲巨石上攀附了類似海棉的物種。

根據發表在期刊《洛桑前沿之聲》(frontiersin)的研究報告顯示,英國科學團隊為採集冰下樣本,在橫跨超過150萬平方公里的南極菲爾希納-龍尼冰棚(Filchner-Ronne Ice Shelf)展開探鑽,結果卻意外在厚達900公尺的冰棚下方發現了一塊巨石,上面還攀附了類似海棉的神秘物種,讓科學家們相當驚訝。

研究指出,發現巨石的地方位於深處1233公尺的海底,溫度為攝氏零下2.2度,上方還有著厚達900公尺的冰棚阻絕所有陽光及有機食物的供給,因此這裡並不適合任何生物生存,距離最近可發生光合作用的地區位於水流方向625至1500公里處。科學家推測,這些神秘生物很可能是適應南極生活後產生的全新的物種,不過對於來自何處、以什麼為食和分布情況等相關資訊還不清楚。

