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社會 社會焦點 保障人權

10多名黑衣人持棍棒當街全武行！1男「左眼慘遭打破」失明

記者張君豪／台北報導

台北市萬華警方1月31日22時30分許，接獲民眾報案，西園路一段212巷內，有聚衆鬥毆衝突發生，警方獲報後立即趕往現場，發現被害人謝男（33歲）眼睛嚴重受傷，警方先呼叫救護車送往醫院治療，醫院治療確認男子眼角膜、視網膜、水晶體破裂，左眼整個被打到失明，歹徒下手相當凶狠，萬華分局立即成立專案小組，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

▲上月底萬華又發生一起街頭鬥毆事件，10多名持棍棒的黑衣人當街圍毆被害男子手段兇殘。（圖／記者張君豪翻攝）

▲上月底萬華又發生一起街頭鬥毆事件，10多名持棍棒的黑衣人當街圍毆被害男子手段兇殘。（圖／記者張君豪翻攝）

▲上月底萬華又發生一起街頭鬥毆事件，10多名持棍棒的黑衣人當街圍毆被害男子手段兇殘。（圖／記者張君豪翻攝）

▲上月底萬華又發生一起街頭鬥毆事件，10多名持棍棒的黑衣人當街圍毆被害男子手段兇殘。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查謝姓男子遭打瞎眼睛始末，發現被害人與下手歹徒根本就是昔日好友，警方查出原來是被害人謝姓男子不滿鍾姓友人透過臉書限時動態張貼他與女友合照，認為鍾男對自己及女友不尊敬，雙方透過通訊軟體LINE發生口角並相約談判，未料鍾男帶了10多名友人到場助拳，並持棍棒圍毆謝姓男子導致他左眼失明。

經查係鍾嫌截圖謝男之女性友人合照，傳至臉書動態供好友觀覽，謝男見狀認為是鍾嫌對女友不敬，雙方先以通訊軟體Line聯絡過程中發生口角，並相約談判，未料雙方皆因酒後情緒失控，聚衆持棍毆傷謝男左眼致失明。

警方循線追查主嫌鍾男（42歲）及其小弟共18人到案說明，並查獲鋁棒、棍棒甩棍等涉案凶器，萬華分局2月1日拘提鍾嫌到案，並迅速拘提查緝其餘共犯18人全數到案；下手施暴者依觸犯刑法聚眾鬥毆、重傷害罪嫌偵辦，餘在場助勢者依觸犯聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

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