演唱會前夕「門票掉進碎紙機」　他拼一夜超崩潰：沒希望了！





▲ 演唱會門票變碎片 。（圖／翻攝自推特／dwayne_ryohson）

記者蔡儀潔／綜合報導

好不容易搶到的演唱會門票要收好，然而日本就有一名網友，在家裡清理垃圾時，不小心將裝有門票的信封當成廢紙，丟進碎紙機內攪成碎片！由於距離演唱會開始只剩不到1天，該名苦主只好熬夜將碎片拼回去。

原PO在推特發出自己的經歷，稱自己7日要參加「Hello! Project 2021 Winter 〜STEP BY STEP」演唱會，為此精心挑好要穿的衣服、準備好應援偶像的周邊。

這時意外發生了，原PO突然找不到演唱會門票，四處尋找後，終於在碎紙機中發現了殘骸，原來是在打掃房間時，不小心將裝有門票的信封放入碎紙機了。

眼看距離演唱會時間只剩不到1天，且當時已經夜深，實在是找不到人求助，原PO整個大崩潰，最後只好將門票的碎片蒐集起來，努力拼回去。

儘管奮戰一晚，但到了第二天中午，仍有一大半碎片沒有拼完，甚至已經找不到了，原PO無奈說「應該是沒希望了」。這時其決定賭一把，聯繫主辦方說明情況，幸運的是，對方答應換票。

原PO興奮表示，自己先是向工作人員提供身分證件、會員證和碎掉的門票，經確認後成功換票，「原來遇到這樣的情況，可以依照一般門票破損程序，重新拿到一張票，真的太好了！實在感激不盡！」