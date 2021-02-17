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泰雅渡假村「創辦人」起底！跟莫那魯道出草　地方代表性人物　

南投知名景點泰雅渡假村遭控違法營業、竊占國土多年。（翻攝南投泰雅渡假村臉書）

▲南投知名景點泰雅渡假村遭控違法營業、竊占國土多年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

南投縣知名景點泰雅渡假村驚爆違法經營、竊占國土。本刊接獲渡假村創辦人高愛德之子投訴，指其父二十多年前過世後，新的經營團隊違法續租原住民保留地，還在園區濫墾濫伐，甚至私自封閉周邊道路，嚴重侵害原住民權益，更離譜的是，南投縣政府還涉嫌包庇、護航，讓部落居民怒不可遏。 

泰雅渡假村創辦人高愛德之子高明史表示：「父親當時有個夢想，是創立觀光果園，所以向族人一筆一筆購買原住民保留地的權利，在1980年代成立公司，並向仁愛鄉公所申請承租8筆國有地，準備進行大規模開發。」

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泰雅渡假村創辦人高愛德曾任4屆南投縣議員，在當地很有名。（讀者提供）

當時的仁愛鄉公所請高愛德依法提出事業計畫書，經層層審核，最後同意申請，並與高簽訂「台灣省山胞保留地租賃契約」，從1989年7月起到1995年6月底，一共6年。

高明史回憶道：「營運初期需要大筆資金，父親在財力不足的情況下，經人介紹找來外部投資者，但這些投資者1990年加入後，未經父親同意即到處濫墾濫伐，他無法接受，要他們停止，結果他們竟要父親別管，甚至拿了一些合約要父親簽，主要內容是要他承認土地歸公司所有，印鑑、所有權狀都要交出，就連我們位於園區裡的家，等我父親死後也要歸公司，子孫不能擅用。」

高家認為，只要不配合投資者變更登記、申請續租，1995年6月合約到期後，泰雅渡假村就無法承租國有地，自然也不可能經營下去，屆時就可將父親的土地取回。

高明史多次向南投縣政府調閱文件不成，最後找上營建署才取得父親當年申請租地的資料。

高明史多次向南投縣政府調閱文件不成，最後找上營建署才取得父親當年申請租地的資料。

沒想到租約到期後，新的經營團隊直到高愛德抑鬱而終近1年、1997年5月26日，才跟仁愛鄉公所簽訂續租契約，換句話說，泰雅渡假村整整2年違法占用國有地，並違法營業。更離譜的是，租約還把起始日回溯到1996年元旦，等於用新租約掩蓋之前非法使用的事實。

除了續租程序有瑕疵，讓當地部落居民更不滿的是，泰雅渡假村不僅將「非計畫區」的土地當成停車場、烤肉露營區使用，還私設圍籬，把居民上山務農的必經道路封起來占為己用，居民二十多年來屢次要求鄉公所拆除，鄉公所卻表示裡面的野溪地屬於國有財產署，他們無法可管。

就連泰雅渡假村違反租約規定，把地上物拿去銀行設定抵押貸款，仁愛鄉公所也只是發文要求限期改善，並未依約將土地收回。

南投縣政府原民局則表示，目前有占用國土爭議的，應是園區內的一條野溪地，屬未登錄地，由國產署管理，非縣府單位可以處理，另外，對陳情人指控第一次拖延續約的違法情事，實際上，業者提出續約申請後，安排會勘、圖審都需要時間，以去年續租狀況為例，在審核前又接到很多陳情須一一釐清，才會有延後簽約的狀況。

泰雅渡假村內占地廣大的停車場，被投訴違法占用國有地。（讀者提供）

仁愛鄉公所人員日前赴泰雅渡假村停車場會勘，確認是否竊占國土。（讀者提供）

至於業者封路是因之前觀光局評鑑時，有委員表示該地有安全疑慮，去年續租時已在契約上明文規定不得封路；地上權抵押貸款部分，去年續租前已調閱土地、建物謄本，確認抵押權塗銷才核准簽約。

 高愛德是賽德克族「荷歌社」頭目直系子孫，日治時代曾跟隨莫那魯道參與霧社起義，二戰後經營南投客運公司，曾連任四屆、共十六年的南投縣議員，是當地具有代表性的原住民人物。

高明史說：「父親當時有個夢想，是創立觀光果園，所以向族人一筆一筆購買原住民保留地的權利，在1980年代成立公司，並向仁愛鄉公所申請承租8筆國有地，準備進行大規模開發。」

泰雅渡假村創辦人之子高明史痛批南投縣政府，是侵害原住民權益的幫凶。

當時的仁愛鄉公所請高愛德依法提出事業計畫書，經層層審核，最後同意申請，並與高簽訂「台灣省山胞保留地租賃契約」，從1989年7月起到1995年6月底，一共6年。

高明史回憶道：「營運初期需要大筆資金，父親在財力不足的情況下，經人介紹找來外部投資者，但這些投資者1990年加入後，未經父親同意即到處濫墾濫伐，他無法接受，要他們停止，結果他們竟要父親別管，甚至拿了一些合約要父親簽，主要內容是要他承認土地歸公司所有，印鑑、所有權狀都要交出，就連我們位於園區裡的家，等我父親死後也要歸公司，子孫不能擅用。」

對於投資者的要求，高愛德當然無法接受，因此拒簽合約，還為此發函當時的台灣省山胞行政局投訴，說遭投資者「掠奪」，卻沒有下文，高也因此遭到架空。

泰雅渡假村以原住民文化為主題吸引遊客，園區還有各式體驗活動。（翻攝南投泰雅渡假村臉書）


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