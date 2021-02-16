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中國地名無奇不有　有火星村也有馬桶里

▲火星村。（圖／翻攝自百度）

▲火星村。（圖／翻攝自百度）

文／中央社台北16日電

中國土地面積廣闊，不少地區擁 有「奇葩」的地名，例如浙江的「火星村」、「馬桶里 」，東北的「嚇一跳山」等地名，讓中國網友大呼「好聽根本沒有，好記才是王道」。

中國奇葩地名是中國各大論壇的熱門話題，例如浙江的火星村就因為特殊的地名而備受討論，有網友笑稱 ，「去這個村子，肯定不能坐車，要坐火箭才行吧」。

但火星村的由來跟上太空無關，根據公開資料，中共建政後，中國各地掀起改名風潮，火星村就是取自中 共前領導人毛澤東說過的「星星之火，可以燎原」語句 ，來源充滿政治意象。

▲馬桶里 。（圖／翻攝百度）

▲馬桶里 。（圖／翻攝百度）

與中共政治運動有關的特殊村名還有江蘇的「高潮村」，村名聽來讓人害羞，但由來與1958年中共「大躍進」運動有關。 中共當時對各地農業生產講求「要掀起轟轟烈烈的生產高潮」，因此當年「高潮村」中的農業生產合作社就被改名為「高潮合作社」，「大躍進」結束後，村名 也就沿用至今。

另外也有特殊地名是源自當地少數民族的方言，例如廣西壯族自治區的「弄逼」、「弄雞」等，就是壯族語音譯的結果。「弄」是山中小村，「逼」則是指鴨子 。

除了政治運動及少數民族方言影響而產生的特殊地名，也有一些說不清來由的特殊地名，例如浙江的「馬 桶里」。而東北的「嚇一跳山」、「擦屁股嶺」、「出不來溝」等特殊地名，則讓網友大呼，東北人命名的傳 統就是，「好聽根本沒有，好記才是王道！」（編輯： 賴言曦）

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