加拿大發起58國反對任意拘押！　陸使館斥責「死路一條」

▲中國駐加拿大使館針對反對「任意拘押」發聲明。（圖／翻攝自中國駐加拿大使館官網）

記者劉亭／綜合報導

加拿大發起倡議行動，包含英日等全球58國加入，要求停止「任意拘押」他國公民，當成談判籌碼。中國駐加拿大使館15日回應，加拿大拉攏國家施壓的行為是完全徒勞的「死路一條」。

針對加拿大反對「任意拘押」，中國駐加拿大大使館15日發表聲明回應，加拿大拉攏一些國家發表所謂反對「任意拘押」宣言，並刻意安排人員在儀式上誣稱中方「任意拘押」加公民康明凱、邁克爾，這完全是混淆是非、別有用心。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

聲明中反指，孟晚舟在未違反任何加拿大法律的情況下，被拘押已逾兩年之久，「這才是不折不扣的任意拘押，是對中國公民合法權益的粗暴踐踏」；大陸使館批評，加拿大充當美方幫兇任意拘押中國公民，企圖把孟晚舟用作美方打壓中國企業的籌碼，並稱加拿大「賊喊捉賊」、「虛偽卑鄙」。

聲明中強調，加公民康明凱、邁克爾因涉嫌危害中國國家安全犯罪被依法逮捕和起訴。中國司法機關嚴格依法獨立辦案，充分保障二人各項合法權利，「加方企圖搞『麥克風外交』、在國際上拉幫結夥向中方施壓完全是徒勞的，只能是死路一條」。

文末中提及，中方再次敦促加方，認真反省錯誤，立即釋放孟晚舟女士並確保她平安回到中國，停止以任何方式為中加關係製造新的障礙。