帥氣新機車首駕「顧路」　女警追問：沒油？小情侶「電動的啦！」

▲湖內警分局阿蓮分駐所警員曾靖芳提供插座給發生「顧路」的電動機車充電。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

湖內警分局阿蓮分駐所警員曾靖芳日前擔服值班勤務，正值冷氣團報到，氣溫急轉直下之際，突然見到分駐所門外有對男女牽著一部機車經過，曾員基於關心外出招呼，原來該對情侶去高雄市苓雅區領取訂購的電動機車，要騎回台南仁德區住處，一路騎了40多公里，因高估剩餘8成電量所能行走的距離，才會發生「顧路」情事，兩人只好無奈地牽著機車徒步返家，但路程還有10多公里。

警員曾靖芳當下走出門外關心「機車沒油了嗎？」然而得到的答案居然讓人驚訝，原來眼前這輛帥氣的重機車竟是一輛電動機車。經了解，陳姓男子（年30歲）與其女友日前一同前往高雄市苓雅區的經銷商牽新車，未料不熟悉車況，認為尚餘8成的電量足以騎返住處，導致第一次騎乘就發生用罄電量「顧路」的情形。

幸好碰上暖心的女警協助，提供插座進行充電，才讓新車的首騎能圓滿落幕，而在等待充電期間，曾員也熱情地邀約兩人入所休息，事後離去之際，陳男則是滿懷感激地表示：「幸好有警察幫忙，讓牽車的喜悅不至於被沒電過路一事潑了冷水！」

▲湖內警分局阿蓮分駐所警員曾靖芳細心詢問機車騎士所騎乘的機車發生何事。（圖／記者吳世龍翻攝）

湖內警分局長洪振順表示，車輛上路前務必要先確認車輛狀況，尤其現在騎乘電動車的騎士日漸增多，更要留意蓄電量是否足以抵達目的地，如真遇到「顧路」情形，也不需慌張，請直接撥打110，警方皆會給予適度的協助，而員警執勤時能即時發現需要協助的民眾進而主動為民服務，並以同理心解決民眾困難，精神值得嘉勉。

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