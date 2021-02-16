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會議中忍不住大打噴嚏超糗！日常8個小技巧學起來　從容擺脫尷尬場面

▲▼會議,打噴嚏,日常,技巧,尷尬。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲通勤或會議中突然打噴嚏，很容易得到他人異樣的目光，想減少這種狀況有方法。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

新冠肺炎疫情仍持續在全球延燒，此時搭乘大眾交通運輸，若不小心鼻子癢打了個噴嚏，很可能會得到周遭乘客異樣的眼光；工作有時得出席社交應酬場合，不習慣和陌生人談話、眼神閃爍，導致對方也不好意思再聊下去，搞砸氣氛讓自己和對方都好掃興……生活中總是有某些時刻會出現這些令人感到不便或尷尬的狀況，雖然無傷大雅，但要是能避免就能少一些壓力。國外網站《BRIGHT SIDE》整理出8種日常可能碰上的尷尬情形，並給出相對應的解決小技巧，做法都相當簡單，開工後不妨試試看這些方法，也許真的會有幫助。

1、喉嚨癢，撓耳朵止癢
工作會議進行中，等等就要輪到自己上台簡報，結果喉嚨突然開始一直發癢，喝水也沒用，不只無法專心開會，心中還一直擔心晚點會出狀況，有夠煩人。由於耳鼻喉相通，可以試著撓一撓耳朵，刺激神經，《BRIGHT SIDE》表示有助於引起肌肉痙攣來止癢。

2、舌頭壓在牙齒上，防止突然打噴嚏
參加講座等需要安靜的場合，或是當周圍人潮眾多，卻突然想打噴嚏時；實在不想因為噴嚏聲引起別人關注，嘗試將舌頭頂住上顎嘴頂約5至10秒鐘，有可能減弱想打噴嚏的衝動。將舌頭用力壓在2顆前牙上也可以達到同樣效果。

3、眼神接觸3秒以示專注
在社交場合總是不自在，碰到有人主動來搭話，更是手足無措，眼睛都不敢看向對方嗎？雖然對方可能知道你在緊張或害羞，但這樣子難以好好展開對話，不想老是陷在這種尷尬的情況裡，不妨鼓起勇氣試試「3秒鐘目光接觸」，短短的眼神交流就能展現出自信樣子，也能讓人感受到你有在專心對話，留下禮貌印象。

▲▼會議,打噴嚏,日常,技巧,尷尬。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲短短的和與你談話的人3秒鐘目光接觸，就能表現出你對於這場談話的專注。

4、頭暈按手掌中間
《BRIGHT SIDE》分享研究發現，手掌中間有一個壓力點，當按壓該壓力點時，能夠阻止嘔吐反射的反應，如果之後感到頭暈、焦慮或作嘔時可以試著按一按。

5、喝水止住打嗝
打嗝打個不停會讓人無法專心做事，要是正好在談一筆重要的生意那更是可能讓對方覺得不夠尊重，這時可以離開現場另外找一個地方，試著塞住自己的耳朵並開始喝一瓶水，但要注意不要吞嚥太多次。另一個方法是將曲膝至胸前、抱住自己2分鐘，並試著吞嚥口水時，輕柔按壓鼻子兩側。

▲▼會議,打噴嚏,日常,技巧,尷尬。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲如果不停打嗝，可以試試喝水止住。

6、感到焦慮就收緊所有肌肉
在面臨重要事件時會感到壓力是正常現象，但若是一直持續焦慮則會使人無法保持專注，影響判斷力和表現。這時可試著動用肌肉來解除焦慮，雙手握緊拳頭、用力收緊肩膀和手臂的所有肌肉並擠壓臉部肌肉後再放鬆開來。放鬆後深吸一口氣，反覆幾次有助於緩和焦慮。

7、抬頭屏住呼吸不掉淚
不少人覺得哭泣是一種很私密的情感流露，因此不喜歡在他人面前流淚，但有時看了感人電影或是聽到別人難受的經歷時，想哭的感覺說來就來，該怎麼辦？趕緊抬頭並且屏住呼吸幾秒鐘，讓情緒緩緩平靜下來，接著慢慢呼吸，眼淚就不容易奪眶而出。

▲▼會議,打噴嚏,日常,技巧,尷尬。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲抬頭、深呼吸都有助於平緩情緒。

8、15分鐘消除焦慮
每天大大小小的事要處理，還要擔心突然碰上尷尬狀況難以解決，因此衍生出不少焦慮情緒，若沒有被好好處理很可能累積變心理負擔。心理學家表示，可以為自己的煩惱留出一個特定的時間段，例如每天在固定的時段花15分鐘思考焦慮情緒來源和解決方式；不過最好別在睡覺前，以免影響睡眠品質。

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