心與物都滿足　藝術家李霽清亮飽滿的年節與日常

一年中最長的假期即將來臨，然而令人心慌的疫情仍不止息，年假時盡量留步家中，保護眾人平安健康也不啻為一個好選擇。在舒適熟悉的居家空間裡，可以一次痛快清空平日無暇觀看的美日韓劇、投入於一直想嘗試的手作小物、與親友溫馨歡樂地沉迷益智遊戲；或者也可以靜靜地閱讀書籍、放鬆沉澱，充分休息以迎接新的挑戰。關起門來做好防疫的同時又能養足精神，那麼這個年假──就決定在家chill過年了！

建築系出身、以植物設計與藝術創作聞名、跑過極地馬拉松、現在學習靈氣治療與中醫，生活多采多姿、多才多藝──這是質物霽畫的主理人李霽。充滿如此龐大能量與積極魅力的藝術家，他的農曆年假期，將會盡情耍廢鬆放神經、還是養精蓄銳以待來年？跟著瘋設計一起，走進李霽明朗開闊的家居，探訪他厚實自我的生活之道。

▲李霽家中一隅，緊鄰窗戶的浴池末端擺放數盆植栽，姿態自適、生機盎然。（圖／攝影／林嘉柔）

和樂溫馨大家庭，溫暖幸福的年節相聚時光

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說起每年的新春行程，李霽開門見山地表示：「我們家過年蠻好玩的！」每年他都會在除夕時回到家鄉花蓮，與五、六十名親友共度年節。「我們是一個很大的基督教家庭，我爸爸那一代、我跟我堂表兄弟姊妹、我們的下一代，大概有三分之一都是神職人員。我們每個家庭準備幾道菜，每年除夕時一起在花蓮堂哥的教會吃年夜飯。」

雖然親友眾多，但李霽家人之間感情熱絡，叔叔舅舅、姑姑嬸嬸、大家彼此都互相熟識，每年趁著團聚時刻，互相分享各自的生活，是李霽很珍惜的溫暖時光。

「初一早上我們在教會一起做完新春禮拜，之後家族行程就是開車到花蓮各處景點踏青。每年就是去哪個牧場走走、吃飯、喝下午茶，晚上再到某個親戚的家裡吃飯，有幾個姑姑阿姨手藝很好，我們每年就固定去吃她們的桌菜。」

▲質物霽畫主理人李霽。（圖／攝影／林嘉柔）

除了溫暖幸福的聚餐與踏青，年節期間當然少不了發紅包的傳統習俗，李霽家這樣和樂融融的大家庭，發起紅包來自有一套公平公正公開的秩序：「由輩分最大的開始排，排到年紀最小剛開始工作的，這些人就負責發；領紅包的就從年紀最小的排到最大的。最後我們平均分配，比如國小公定價領200、國中領300、高中、大學以此類推，分配好了就不會大家互相送來送去。」李霽曾經也是在隊伍中領紅包的孩子之一，如今早已加入負責發紅包的行列；自他有記憶以來，就是這樣溫馨有趣地，度過每個與家人相聚的除夕。談及家族的年節活動，李霽臉上盈滿幸福的笑容，家人帶給他的愛與力量獨一無二，能夠與家人相聚，也是農曆年如此令人期待的原因之一。

不過李霽返回花蓮的時間不長，他通常都在初一就會回到臺北。「我喜歡在臺北沉澱自己，因為一年之中大概也只有這段時間屬於我一個人。」臺北的個人空間讓他能夠好好休息，進一步尋找自己需要的生活養分。

▲採光良好的窗邊是率性俐落的白鐵浴池，以及舒適的床鋪。（圖／攝影／林嘉柔）

清透開闊，簡單留白，沉靜呼吸的自在家居空間

去年十月，李霽從景美搬到現在的住所──位於大同區幽靜巷弄裡的四層公寓。一、三、四樓都是他租下來的空間：一樓是質物霽畫工作室，三樓是服裝部門，四樓則是他自己的甜蜜家居。

走進李霽的家，通透無隔間的設計格外清爽開放，空間前後大量開窗，中央也有明亮的天井。晴朗的日子裡，太陽熱情不輟地熨暖室內的每一絲空氣，戶外巷弄的寧謐也隨著日光緩步輕移，悄悄地住進這寬敞暢然的一方天地，整個空間彷彿都與這沉穩平和的城市一起，靜而無止的吐納呼吸....

（完整文章請看瘋設計）

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