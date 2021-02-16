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職場救星！Excel「6個小技巧」讓報表更精美　替資料加密防偷看

▲妹子,上班族,OL（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲6個excel小技巧教學。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

不只函數要學會，想要獲得老闆的青睞，對你另眼相待，除了效率要好之外，報表還要做得漂漂亮亮，讓人一眼就可以看清楚重點，《ETtoday新聞雲》為大家整理出，用Excel美化報表的6個小技巧。

1.《跨欄置中》幫表格內容群組化

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點選「常用」索引標籤、「對齊方式」的「跨欄置中」，讓「種類」的分類置於第2列到第5列中間，讓人一眼看清楚這些內容是同一個群組。

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

2.《自動換列》文字資料太長，就讓它折行才看得見

Excel預設所有內容都以一列的方式呈現，當某一儲存格裡的內容超出視窗大小，就必須調動捲軸才能看見所有的內容，而且格子也會看起來很不整齊，沒辦法直接讀完文字內容。

點選「常用」索引標籤、「對齊方式」的「自動換列」，讓資料可以「折行」，在一個畫面裡完整呈現。

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）


3.《欄列互換》想調整欄列不用重新輸入，只要複製後轉置貼上

Excel有內建欄列互換的功能，只要先以Ctrl+C複製整個表格，選擇「常用」索引標籤裡、「貼上」中的「轉置」即可。

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）


4.《用 $ 鎖定公式中的行列

Excel 的下拉自動計算公式很方便，但你如果在算式中有不想要變動的數字的話，也不需要一個一個修改，這時候就可以使用「$」符號來鎖定，就可以鎖定數字。

例：一般在用除法公式時，公式會這樣寫：=SUM(F2/F8)
如果想要把F8總和的數字鎖定，可以利用 $ 符號：=F2/$F$8

然而，鎖定又分為以下3種：
=$A$1 行列都鎖定
=$A1 鎖定列
=A$1 鎖定行

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

5.《凍結窗格》標題永遠都顯示在最上面，或是最左邊。

整理比較大型的表格資料時，最常遇到的問題就是表格很大、欄位與資料都很多，當我們把表格往下拉，就看不到標題，會分不清楚哪一欄是什麼資料，所以只能又往上拉到最上方看一下標題，就這樣上上下下拉來拉去，浪費了很多的時間。

點選「檢視」索引標籤，「凍結窗格」，選擇凍結的部位是欄還是列，要特別注意的是，如果凍結任意範圍的話，選擇的儲存格比較不一樣，要選非凍結區域左上角的儲存格。

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

6.《檔案加密、解密》保護機密資料

如果在 Excel 中放了機密性的資料，但又擔心被別人偷看，就可以使用加密功能，設定一組密碼來保護裡面的資料。

先點選右上角的「檔案」→「資訊」籤頁，點選「保護活頁簿」→「以密碼加密」
輸入一組密碼，英文大小寫要特別注意，會被視為不同的字。

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

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關鍵字：

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