1讚10元安太座！牙醫5.5萬讚奪冠　霸氣湊百萬「4成捐公益」

▲史書華宣布加入安太座挑戰。（圖／翻攝自Facebook／盾牌牙醫史書華，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

ICU醫師陳志金大年初一在臉書發起安太座活動，「PO文一個讚加10元」要給太太紅包。牙醫師史書華14日凌晨0時許在臉書PO文宣布加入挑戰，一天就獲得5萬5946個讚，他乾脆加碼湊整數到60萬元，並依約拿出一包10萬元紅包捐給台灣樂活動物協會，救助毛小孩，另外預計會再捐出30萬元做公益。

牙醫師史書華14日在臉書粉絲專頁「盾牌牙醫史書華」PO文，表示要加入安太座紅包挑戰，「今年過年太座很辛苦，自己回娘家一打二，讓我在家好好養身體，這活動不參加一下說不過去」，除了一個讚換10元之外，他還加碼一包紅包，要捐出按讚金額十分之一的錢給台灣樂活動物協會，「來吧，地球上的大家，把你們的怨X……元氣借給我吧。」

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▲史書華一共拿出100萬元。

沒想到截至14日深夜11時59分，這篇PO文一共獲得5萬5946個讚，相當於要給太太55萬9460元的紅包。史書華15日凌晨再度PO文，並曬出一整疊100萬元的鈔票表示，「男子漢說到做到」，給太太的紅包不僅要湊整數到60萬元，也會依約捐出10萬元，「還得想想剩下的30萬元要捐給什麼單位。」

由於史書華獲得的讚數最多，意外打破安太座活動的紀錄，勇奪冠軍，不少網友紛紛在PO文底下留言大讚他是真男人，「決定每年都來舉辦一次好了，真男人給個讚」、「明年，明年肯定不讓你失望，一發文馬上拖人來」、「這種任性真的要口袋夠深」。還有網友特地標註活動發起人ICU醫師陳志金，「今年過年特有愛，您這把火放得好啊！下次可以參考這兒的愛火蔓延。」