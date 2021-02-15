快訊／哈利情人節公布喜訊！梅根又懷孕　「亞契要當哥哥了」

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9 — Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021

記者陳俊宏／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根在西洋情人節當天宣布，梅根懷孕了。這也是梅根自曝搬到美國後曾流產，如今傳來好消息。而兩人的1歲兒子亞契（Archie）準備當哥哥了。

外電報導，36歲哈利王子（Prince Harry）和39歲梅根（Meghan Markle）的一名女性發言人證實，「我們可以確認亞契將成為一位大哥哥」，兩人非常期待第二名孩子。而該新成員成為排名第8的英國王位繼承人。

▲▼哈利和梅根帶著兒子亞契，一起居住在洛杉磯，如今家庭又將添新成員。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

兩人的攝影師朋友哈里曼（Misan Harriman）在推特Twitter上公布一張照片，只見梅根躺在哈利王子大腿上，小腹已明顯隆起，十分甜蜜。哈里曼透過拍攝這張照片，恭喜兩人公布的喜訊。

哈利和梅根卸下王室職務後搬到美國洛杉磯定居，梅根去年11月以「我們共同經歷過的失去」（The Losses We Share）為題投書《紐約時報》，自曝搬到美國後曾經流產，「我知道，當我緊緊抱著我的第一個孩子時，我將失去第二個孩子。」

梅根在同年7月的某一天，幫兒子亞契換完尿布後，突然感覺腹部「劇烈抽搐」，立刻明白事情不對勁；雖她已疼痛到跌坐在地，仍緊緊抱著孩子，忍痛哼唱搖籃曲，「讓我們兩個都冷靜下來。」

梅根回憶，哈利不管在家裡或醫院都陪伴在側，儘管心碎不已、淚流滿面，卻仍試圖安慰自己。她躺在病床上，緊握著丈夫的手，第一句話就是「你還好嗎？」兩人一起哀悼，「想像如何療癒」失去孩子的傷痛。如今在情人節傳來好消息，一家三口將喜迎新生命的到來。

▼哈利與梅根在西洋情人節當天宣布好消息。（圖／資料照／達志影像／美聯社）