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虛擬駕駛員成真！　美U-2偵察機成功結合「AI人工智能」

▲▼為了掌握北韓情資，美軍「蛟龍夫人」U-2偵察機從烏山空軍基地起飛。（圖／路透社）

▲美國空軍成功首次將人工智能系統應用到U-2偵察機上（圖／路透社）

任以芳／綜合報導

2020年人工智能、基因工程和奈米科學，並稱為21世紀三大尖端技術。其中，AI人工智能技術、無人機運用於空戰對決，韓國等國五代機發展取得重大進展，各國研發「忠誠僚機」用於提升奪取制空權。其中，美國空軍已經成功首次將人工智能系統應用到U-2偵察機上，該機的飛行員將與虛擬的人工智能副駕駛一起並肩作戰。

《澎湃新聞》引述美國《防務新聞》去年12月16日報導，美國空軍現在已經擁有自己的人工智能系統，名為Artoo。該系統於首次被安裝到洛克希德·馬丁公司研製的U-2偵察機上，並被賦予控制偵察機雷達和傳感器系統的任務。

美國空軍在一份新聞稿中說，在加州比爾空軍基地展開的訓練任務中，Artoo的任務是找到用於模擬導彈襲擊的導彈發射裝置，並在起飛後全權負責傳感器的使用和戰術導航系統。而U-2偵察機的飛行員則專注於尋找敵機，並與AI「副駕駛」共享雷達信息。

「就像任何飛行員一樣，Artoo也有優缺點，」美國空軍採購部門主管威爾·羅珀表示。「理解他們，讓人類和人工智能為將來的算法戰爭新時代做好準備，是我們下一步必須要做的。我們要麼成為科幻小說，要麼成為歷史。」

▲▼U-2偵察機（U-2 Dragon lady）又被稱為蛟龍夫人。（圖／翻攝自Facebook／United States Air Force）

▲U-2偵察機（U-2 Dragon lady）又被稱為蛟龍夫人。（圖／翻攝自Facebook／United States Air Force）

報導稱，Artoo系統由U-2偵察機聯邦實驗室研發，該實驗室在10月對U-2偵察機的進行的升級中裝入了該系統，這對於美軍而言是頭一回。美國空軍方面表示，儘管Artoo的設計目的是減輕U-2飛行員的工作負擔，但這種系統也可在修改後被用於其他作戰飛機。

該報導也指出，目前，美國在「忠誠僚機」上已經佔得先機，XQ-58A「女武神」忠誠僚機已成功首飛，正接受各種測試。該無人機是一種隱身、遠程、高亞音速無人機，由美國空軍研究實驗室（AFRL）與卡拉托斯（Kratos）無人機系統公司合作開發，主要被設計用來與F-35這類有人隱身戰鬥機協同作戰，是「忠誠僚機」項目主要候選者之一。

《中國軍網》報導指出，美國際戰略研究所表示，北約成員國正就推動人工智能領域合作進行討論。當前，北約在建立人工智能軍事應用中的互操作性標準和使用規範方面取得一些成效，但在確保人工智能領域技術優勢上仍面臨挑戰。為此，北約正加緊制定人工智能發展路線圖，希望在不久的將來實現人工智能技術領先。

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