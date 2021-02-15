寶馬集團董事長：今年計劃銷售10萬輛純電車　看好大陸十四五發展

▲寶馬集團看好電動車市場發展。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

寶馬集團（BMW）董事長齊普策（Oliver Zipse）在「中國電動汽車百人會論壇」上表示，寶馬計劃在2021年全球銷售10萬輛純電動車，並看好新能源汽車在中國「十四五」期間的發展。

寶馬集團今年7月提出了2030年可持續發展目標，包含供應鏈、生產環節上的台排放量降低，齊普策指出，寶馬將在今後的年報中持續、透明的公布相關目標的執行情況，並把完成情況與管理層的薪酬掛鉤。

齊普策提到，如果不採取任何舉措，未來10年，單是供應鏈環節每輛車平均的碳足跡就將增加40%，「有了這些目標，我們不僅能夠減少二氧化碳排放和節約資源，同時還能通過提升資源利用效率節約成本，這將創造一個長期的雙贏局面。」

齊普策也透露，寶馬集團計劃在2021年全球銷售10萬輛純電動車。

對於新能源汽車的展望，齊普策表示，只有當客戶能夠隨時隨地享受充電服務時，電動出行才能得到成功推廣，「因此，我們將全力支持擴充充電基礎設施。」

齊普策提到，截至去年底，寶馬已在中國向客戶提供了30萬個公共充電樁，其中包括10萬個直流充電樁，覆蓋超過5萬公里高速公路，同時，寶馬攜手大陸國網電動汽車服務公司，探索建設充電、光伏、儲能三合一能源站，通過太陽能為車輛充電，實現新能源車進一步的綠色清潔、可持續發展。

齊普策也對中國汽車產業在「十四五」期間的發展提出了三點建議，包含繼續堅決地推進諸如充電基礎設施建設這樣的重點項目；繼續開展跨行業合作；推出行之有效的優惠政策，助力新能源汽車市場進一步發展壯大。