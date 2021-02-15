傳統大餅「鹹餡vs純甜」兩派戰翻　內行曝另1解答：不怕膩更讚

▲許多人愛吃傳統大餅。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

很多年輕人都偏好西式喜餅，不過中式大餅也有不少擁護者。傳統的中式大餅內餡有鹹、有甜，近幾年口味更是越來越多樣，一名網友發文表示，先前參加婚禮拿到喜餅，怎料滷肉口味的竟完全沒人想吃，「女孩們喜歡吃甜的還是鹹的大餅呢？」貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「中式大餅喜歡有鹹餡還是純甜的」為題丟出討論，他日前參加婚禮拿到喜餅，除了「滷肉大餅」完全沒被拆封以外，其他口味早已被家人吃光光。

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原PO提到，之前帶回的大餅若為麻糬、綠豆沙等甜的口味，通常都很受歡迎，不過鹹餡蛋黃、滷肉口味好像才比較正宗，「女孩們喜歡吃甜的還是鹹的大餅呢？」

▲貼文曝光後，網友立刻分為3派！（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「鹹的，有蛋黃」、「純甜一口就膩了」、「鹹的好吃，有蛋黃的最好吃」、「鹹蛋黃才是靈魂」、「鹹的100票」、「我以為現在比較安全的是紅豆麻糬」、「甜的！不要有蛋黃，有麻糬更棒」、「甜的讚！鹹的只愛肉鬆」、「甜的，但是甜的好胖呀」。

此外，也有不少人大推「鹹+甜」，認為這種口味比較不會膩，「鹹甜、有肉的」、「鹹的加上豆沙」、「要有麻糬和蛋黃」、「鹹甜鹹甜超好吃」、「我喜歡鹹甜鹹甜」、「有甜、有鹹、有麻糬的」、「有麻糬、有蛋黃、有肉鬆，鹹甜那種」、「大餅就要傳統鹹甜，肉鬆與蛋黃」、「有甜有鹹+麻糬」。