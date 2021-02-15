iPhone只錄自己想聽的！教授談魯迅…隔壁「男友攤牌劈腿」全都錄

▲學者在咖啡廳與教授談話，「手機錄音」成了意外的插曲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

學者（化名阿奴）日前與一名教授進行新書訪談，兩人在咖啡廳相談甚歡，回家打逐字稿時，阿奴卻傻住了，他說，「我懷疑iPhone的錄音功能只會錄它自己想聽的。受訪者聊著魯迅，但我的錄音檔卻完整收錄了，隔壁桌一個女生臭罵男友劈腿還生3子的『淒美愛情故事』」，令網友笑噴說，「這比魯迅精彩」。

阿奴表示，「印象中當時鄰桌坐了4個年輕女性，採訪當下其實就有被她們影響，但我與受訪人都很專心在訪談上，沒有聽到太多內容，只是覺得她們的音量很大，很干擾。當晚返家，聽錄音檔打逐字稿時聽到她們在談論『在疫情影響之下，各自的男友賦閒在家或在國外的情形』。」

▲隔壁桌女子分享「男友攤牌劈腿還生小孩了」的劇情，被iPhone完整錄下。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿奴說，「而其中一名女子的分享內容最讓我印象深刻，大致在說，該女子的男友長年在國外讀書、工作，當時歐美的新冠肺炎疫情嚴重，該女子很想讓男友趕快回到相對安全的台灣。沒想到男友突然攤牌，說自己跟一個白人女生已經生了3個小孩，現在不能回台灣。該女子越講越氣，音量越來越大，還罵說：『他雞雞那麼小，還可以把到白人喔！』」

阿奴直呼，「我懷疑iPhone的錄音功能只會錄它自己想聽的。」他將親身經歷PO上臉書，網友看了紛紛留言，「魯迅真的遜了」、「好淒美喔，我也想聽」、「想看淒美愛情逐字稿」、「想起張愛玲：『事實比虛構的故事有更深沉的戲劇性，向來如此。』」、「卡個。這個故事聽起來比魯迅精彩。」