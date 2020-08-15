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《冰與火》女星因為推特演到珊莎！「30天實驗」獲百萬追蹤：粉絲越多機會越大

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▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）的蘇菲．特納（Sophie Turner）說，她參與選角時，能從比她更優秀的演員中勝出，就是因為她的追蹤者比較多。（圖／Helen Sloan/HBO）

▲《冰與火之歌：權力遊戲》的蘇菲．特納（Sophie Turner）說，她參與選角時，能從比她更優秀的演員中勝出，就是因為她的追蹤者比較多。（圖／Helen Sloan/HBO）

文／布蘭登‧肯恩（Brendan Kane）
摘自／時報出版《百萬粉絲經營法則

我向來渴望與高知名度的名流、高階主管、運動員和企業家建立關係。我從電影學院起步，我熱愛電影，想要學習製作電影、了解娛樂產業的商業面向。

很快地，我就發現電影學院裡不教商業，因此我想，要學習商業最好的辦法就是自己創業。當時最具備成本效益的創業方法（今天仍然適用），就是網路開店。於是我創辦了幾家網路公司，同時也去大學真正學習一些知識並做實驗。最後我替兩家電影公司管理數位部門。接下這樣的工作，代表我什麼都要做，從發想建構數位行銷活動，到想辦法將電影資料庫轉換成營收，一路都是直接與演員、導演合作，以了解如何進一步在網路上聯合他們的品牌。

請繼續往下閱讀...

最後，我打算獨立出來，自己成為企業家。我試著從科技入手，打造數位平台並授權給MTV／Viacom、雅虎（Yahoo）、獅門娛樂（Lionsgate）、《Vice》雜誌和米高梅（MGM）之類的公司。在此跨出第一步，我進入了付費媒體的世界，幫忙建構出一家規模最大的付費優化社交媒體公司，每年為《財星》雜誌500大的企業管理近7千萬美元的支出。

我多元的背景給了我機會，讓我能參與某些專案，與世上最知名的人士合作，包括泰勒絲、傑森．史塔森（Jason Statham）、蕾哈娜（Rihanna）、凱蒂．庫瑞克（Katie Couric），以及我之前提及的那些公司。和這些重要人物共事總能激發出我的好奇心和動力，引發我去思考該怎樣才能成功，才能成為明星或家喻戶曉的人物。

花費十年幫名人、品牌以及企業吸引大批群眾之後，我開始想，我的點子與技巧能否應用在白手起家的人身上。因此，我想出一個實驗，測試從未上過電視、拍過電影、甚或出現在平面媒體上的人，能否在全球集結出大批的粉絲。

我的假定是，如果我能推動無名之輩，那麼，無論是誰，只要那人擁有任何可貢獻之處，我就能幫他找來大批的追隨者和大量的曝光率。我可以幫助值得幫助的人通過驗證、累積出信譽，讓他們與夢想的距離更進一步。當我還在思考應該選誰當作標的時，我發現其實我早就有了完美人選：我沒有名氣，從未上過電視、拍過電影或登上平面媒體，我也（尚）未做出什麼讓社會認為酷到不行的事蹟。我只是一個認為能和世界各地的人們建立起連結，會很有意思的普通人。

因此，2017年6月，我開始進行我的小實驗。我將過去十餘年來，從數位與社交媒體經驗中學到的功夫集結在一起施展，看看得花多少時間才能讓世界各地的人們追蹤我的臉書頁面。

讓我大為驚異的是，7月之前（不到一個月），我已經有了散居在百餘國的逾百萬追蹤者。我在做實驗之前不認識這些人，他們當然也不認識我。當我看到電腦螢幕頁面上按讚的人數時，我不敢相信這真的發生了。這並非因為我沒想到可能會有這麼多人；我曾經替客戶經營出高人次的互動，但他們可是站在社會前端的重要人物與企業。

讓我訝異的是，我，布蘭登．肯恩，一個活在幕後（或者說螢幕後面）、基本上沒有平台的數位策略師，居然在全世界成為公眾人物。忽然之間，我得以在短時間內發揮重大影響力。

我不是搖滾巨星、演員或任何方面的名人，全世界卻有一百萬人追蹤我，這一點極為驚人、奇特且蘊藏著力量。這讓我感受到強烈的責任感，也將嶄新而有趣的經驗帶入了我的人生。我收到各種來訊，聽別人說著他們有多愛我或是我如何鼓舞了他們的人生；當我分享的政治內容不符合某些群眾的世界觀時，也收過死亡威脅和充滿恨意的郵件。

但我仍未自認是名人，甚至也不覺得自己是網路紅人；我在30天內累積出百萬追蹤者，這和花上多年慢慢培養群眾是非常不一樣的事。我這麼做並非想出名，而是為了一場社會實驗，看看我能不能做到，並了解最終能帶來的影響力。我這麼做，也是為了想跟各位分享我的經驗與知識。

如果真的是為了出名，那我就會投入大量心力進行後續追蹤，以扶植和建立我的品牌，並延續和新追蹤者之間的關係。我想強調的是，要累積出龐大群眾並培養出真正投入的粉絲，需要大量的時間、精力和努力。

說到底，重點是，如果我做得到，你也可以，這本書可以教你如何辦到。利用這些工具，你可以整備自己，更往前邁進一步，實現你的夢想。

▌如何神速實現事業抱負

最近，我和位於洛杉磯一位滿懷抱負的女演員合作，她極有才華，卻沒有太多成就，基本上名不見經傳。我問她試鏡情況如何，她說她和好萊塢某位最頂尖的選角導演大致碰過面，對方說她的作品集很棒，是一位出色的演員，但如果她能在推特（Twitter）上累積出幾萬名追蹤者，那就是幫了她自己以及選角導演一個大忙。雖然推特上的追蹤數和成為好演員毫不相干，可是當製作人需要決定用誰時，有大量追蹤者能賦予她優勢。

有很多人追蹤這點具有價值性，不僅適用於無名小卒，在較高階的層級上也同樣寶貴。《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）的蘇菲．特納（Sophie Turner）說，她參與選角時，能從比她更優秀的演員中勝出，就是因為她的追蹤者比較多。在接受《PORTER》雜誌專訪時，她說：「我去試鏡，他們要在我和另一個女孩之間做選擇，對方是一名比我優秀的演員，遠遠勝過我，但我有很多追蹤者，所以我拿到了角色。這樣是不對的，可是這就是當今電影產業的部分現實面。」

一般個人會想要衝高社交媒體上的數字，品牌同樣也會。華頓（Wharton）商學院一項研究指出，在社交媒體上受歡迎的程度，可以證明一家新創公司具有經營品牌、整合消費者的回饋意見，以及吸引特定消費族群的能力，因此，某些投資人在決定要投資什麼時，也會將這點列入考量。

我甚至從驗證的角度見識到，擁有廣大的粉絲群如何讓我的人生大不相同。當追蹤者人數節節上升，我得以把這股影響力用在我的事業上。我爭取到更多客戶與合作關係，我飛到瑞典演講，在宜家家居（IKEA）全球總部舉辦專題研討。我得到許多演講機會，比如在葡萄牙的網路高峰會（Web Summit）等活動上開講；這是全球規模最大的大型科技研討會，參加人數有7萬名，講者包括美國前副總統高爾（Al Gore）、特斯拉（Tesla）車廠的執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）、U2樂團主唱波諾（Bono）、亞馬遜（Amazon）的科技長兼副總裁華納．沃格斯（Werner Vogels），以及臉書的共同創辦人達斯汀．莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）。

愈來愈顯重要的社交媒體追蹤人數，也會大大影響你是否有能力拿到門票、建立重要的結盟關係。好消息是，你不用成為超級巨星，也能帶動數字成長。看看我就好。我沒演過《冰與火之歌：權力遊戲》，亦非什麼才華洋溢的歌手，基本上，我一開始在社交媒體上少有或根本沒有人追蹤，這也是激發我寫這本書的理由。不管你目前的影響力（或沒有影響力）處於哪個層級，我都希望能為你提供最佳的成長策略。熟讀此書，保證你一定會清楚知道如何快速實現自己理想中的職業生涯。

▲▼時報出版《百萬粉絲經營法則》，作者布蘭登‧肯恩（ Brendan Kane）教讀者「光速造粉」。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《百萬粉絲經營法則》，作者布蘭登‧肯恩（ Brendan Kane），企業與數位策略專家，與《財星》五百大企業、各大品牌與名流人士合作，曾經為諸多名人客戶打造應用程式與平台，例如泰勒絲（Taylor Swift）、蕾哈娜（Rihanna）、饒舌歌手艾勒比（Xzibit）。後來在自己身上實驗，在30天內累積出百萬追蹤者，以親身經驗教讀者「光速造粉」。

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