10萬人為他上凱道！少賺3億不後悔　館長陳之漢爆紅秘辛曝

▲館長「親切」、浮誇的直播風格，引起許多爭議，卻也吸引不少館粉，但私下話卻不太多。（圖／翻攝館長成吉思汗Youtube）

記者羅志華／綜合報導

館長陳之漢直播以評論時事聞名，髒話不斷「臭幹六譙」的風格，雖引起諸多爭議挨告，卻也吸引不少死忠「館粉」，更有不少政治人物於選舉時，排隊等著與他同台，但人紅是非多，館長歷經多人嗆格鬥單挑、因韓國瑜遭輿論圍剿、623十萬人上凱道，到遭伏襲中槍震驚社會，其實館長會做直播，「原本只是想省廣告費」。

▲館長直播幾年來，屢屢登上新聞版面，一場無厘頭的對話互嗆，更創下8萬人臉書直播觀看的紀錄。（圖／翻攝Youtube）

館長接受《ETtoday新聞雲》採訪時，不像直播時那樣「洪聲」，反倒有些話少，第一家健身房在蘆洲開幕時，他為宣傳業務，便架起手機在臉書上直播，「以前的公眾人物都很假掰嘛，我就當在跟朋友聊天，同時教健身宣傳」，髒話不斷的風格，在當時的「網紅」中，可說是相當異類，「喜歡的觀眾，覺得我很親切、沒距離感，這就是我的優勢」。

「我後來也比較收斂了」

館長爆紅後，不少網友拿「公眾人物的責任」約束他，叫他少講些髒話，更有家長反應「讓他們怎麼教小孩」，館長對這些道德綁架相當不屑，反嗆評論者「不爽不要看」，並認為就算他不說，網路、社會上一樣充斥髒話，但也因為這樣的率性，讓館長多次登上新聞版面。

▲但館長也因髒話連飆的直播風格頻頻挨告，近年也比較收斂了。（圖／記者羅志華攝）

「這幾年被告好幾件，一直出庭好煩」，最終，總說要「做自己」的館長，也像所有公眾人物一樣，在眾人的目光下，不得不約束自己，名氣與自由，似乎總得有個取捨。

各路人馬嗆單挑，臉書直播對罵「8萬人觀看」

館長曾大力推行格鬥，但江湖人馬比起生意，似乎更在意誰是「天下第一」，有段時期，更冒出不少人要跟館長打一場，其中自稱截拳道傳人的郭李奧，打電話嗆聲「我師父是李小龍」、「第一回合要打斷館長鼻樑」、「出拳速度天下第一」、「要拿1千萬找館長打」，2人無厘頭的互嗆，臉書直播竟吸引8萬人在線觀看，即使放到現在，依舊是相當亮眼的流量。

▲館長的眾多挑戰者中，修習截拳道郭李奧，自稱「出拳速度天下第一」，2人最終沒打成，電話互嗆卻在網上爆紅。（圖／翻攝臉書）

一場秀，各大新聞台搶報，Youtube觀看破400萬

提起郭李奧，館長笑著說，本只想公開他有多煩，不料反應這麼大，「可能大家都看愛這種瘋癲的人吧，跟那個吃屎的有點像」，2019年7月間，網紅「吃屎哥」在健身房前多次拍片「宣戰」，館長明白這是網紅操作，索性接下挑戰，當天讓他穿上全套防護、簽下同意書，一場「虐殺秀」正式上演。

▲吃屎哥一招「九陰白骨爪」還沒使出來，便被館長一腳直接踹上，接下來的「虐殺秀」成為新聞熱點。（圖／翻攝臉書）

只見吃屎哥大喊「九陰白骨爪」，一陣比劃上前攻擊，卻被館長直接一腳踹上，之後館長連續出腳，吃屎哥被踹得連滾帶爬、哀號不斷，一時間不僅網友熱議，各新聞台也爭相搶報，「當時一堆徒弟想揍他，我們知道對方背後有人企劃，乾脆就互相拉抬一下」，至今相關影片、梗圖仍在網上流傳。

評論時事爆紅，政治人物同台搶聲量

館長起初直播教健身，但題材畢竟相對冷門，後來反因評論時事爆紅，「我平常都有在關心，想講甚麼就講甚麼」，或許因出身社會底層，「館長開講」在網友間引起廣大迴響，遇上選舉時，更是不分藍綠政治人物，都想透過與館長同台，爭取更多選票。

▲館長直播討論時事竄紅，政治人物也希望跟他同台與民溝通，館長認為這是「互相拉抬」。（圖／翻攝館長「飆捍」臉書）

被問到是否覺得被利用，館長倒看得很實在，「不會啊，他們需要與民眾溝通的平台，我也需要聲量，我們是互相拉抬」、「但在我這，沒有劇本、沒有問答集，面對提問都要臨場反應，有些人反倒在這扣了分」，在政治狂熱的台灣，館長與政治人物的緊密互動，引起極高關注，卻也讓他經歷「人生最屈辱的一刻」。

2018稱讚韓國瑜，2020大選被罵爆

2018縣市長選舉時，韓國瑜憑著超強的個人魅力，以及高雄人渴望改變的想法，當選高雄市長，在宣傳期間，他也曾上過館長直播，除大談展望外，也承諾市長會「做好做滿」，館長在當時也相當讚許。

▲館長與韓國瑜直播人氣爆棚，但韓國瑜參選總統後，民意反彈也波及館長。（圖／翻攝YouTube）

但韓國瑜後來一句「Yes，I do」表態參選2020，不僅讓部分支持者失望，也成了民進黨支持者攻擊的把柄，館長也受此波及，甚至有網友怒批「當初就是看館長才支持韓」，讓館長在震驚外更是悔恨，數度在直播中道歉，痛訴「人生從來沒這麼屈辱」，不料，卻又因此迎來人生另一波高潮。

623「10萬人上凱道」，他損失2、3億不後悔

館長因韓國瑜事件後，對韓多有批評，也引來部分媒體攻擊，更讓館長對新聞報導極度不滿，時不時在臉書嗆反紅媒，不料一時的情緒宣洩，卻讓黃國昌相當重視，沒多久就來電「我要辦一場活動，凱道已經申請好了，如果館長不來，我就自己辦了」。

▲館長因韓國瑜陷入低潮，卻又因罵他登上另一個高峰，似乎館長總是「越罵越旺」。（圖／翻攝館長「飆捍」臉書）

館長回憶，接到電話其實有點傻眼，「但人家都講了，不上真的很漏氣」，確定要辦活動後，又怕網路號召「萬人響應，無人到場」，天天在直播上拜託大家支持，「那時候估一估自己的粉絲，想說大概就幾千人到」，尤其活動前一天，看天氣預報說會下雨，更讓他擔心到做惡夢。

氣象預報說得準，623果真下了雨，但讓館長沒料到的是，粉絲相挺的熱情更是風雨無阻，當天凱道來了10萬人，只見粉絲在台下，與他有默契地喊著「3公分、3公分！（館長與粉絲間調侃的用語）」，讓館長相當感動，「那一刻，我覺得人生都值得了」。

▲館長回憶，黃國昌一通電話，就讓他決定參與623，舉辦前很怕沒人來，看到廣大支持者時「覺得一生都值了」。（圖／記者李毓康攝）

館長當時的直播事業相當火熱，只要打打電動、聊聊天，月收就有50萬元，再算上廠商業配，是筆相當可觀的收入，「合作平台對我的政治言論很感冒，提出只要我不再批評大陸，就先給2000萬合約金，每月底薪更升至150萬，未來還將有更多業配」，面對重利誘惑，這話還是讓館長吞不下去，當下便與對方劃清界線，此後直播收入銳減，也讓他更大力地推動電商業務，「算一算，少賺了2、3億，但我一點都不後悔」。

中槍震驚社會，現在努力賺錢「求生存」

2020年8月底，館長遭槍手埋伏身中3槍，直播交代遺言的畫面傳遍全國，經檢警調查，發現幕後疑有黑道組織謀劃，全案目前在新北地院審理，案發後民眾議論紛紛，有人說館長行事高調得罪人，又有人說是生意糾紛引殺機，中槍後的館長，不僅無法再像先前那樣熱情對待粉絲，行動也處處受限，現在經營事業、做直播，已不再像先前只為賺錢，更多的，是為了「生存」。

▲館長中槍後，行事變得相對低調，也無法像以往熱情對待粉絲，但強調大聲說話的性格「不變」。（圖／翻攝臉書）

「請保鑣、打聽真兇、維持熱度，每一樣都需要錢」，館長認為，目前狀況下，必須維持自己的聲勢，只要他還有名、得民眾支持，政治人物就會來關心，矚目案件更讓警方不敢大意，這一切，已與他的安全緊密連結。

至於會不會因中槍轉為低調，館長秒回「當然不會」，「只是最近的時事很無聊，就整天萊豬萊豬的，到選舉時我想會熱一點」，對照館長才因槍擊案痛批司法，更立下「生前契約」，指他若被打死，要懸賞3000萬殺掉兇手，看來館長果真也是「沒在怕」。

爆紅後雖名利雙收，卻也頻頻挨罵、挨告，在眾人目光下，更無法率性而活，甚至在鬼門關前走了一遭，記者不禁問館長，「如果再選一次，你還會想紅嗎？」，館長猶疑了一下，「會吧，因為這樣對事業很有幫助，可以省下很多宣傳費」，相較自由、甚至是安全，館長依舊選擇了事業，選擇在舞台上，活出精采的人生。

生火了！連我媽都用到發光