　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10萬人為他上凱道！少賺3億不後悔　館長陳之漢爆紅秘辛曝

▲▼館長專訪用照。（圖／翻攝館長成吉思汗Youtube）

▲館長「親切」、浮誇的直播風格，引起許多爭議，卻也吸引不少館粉，但私下話卻不太多。（圖／翻攝館長成吉思汗Youtube）

記者羅志華／綜合報導

館長陳之漢直播以評論時事聞名，髒話不斷「臭幹六譙」的風格，雖引起諸多爭議挨告，卻也吸引不少死忠「館粉」，更有不少政治人物於選舉時，排隊等著與他同台，但人紅是非多，館長歷經多人嗆格鬥單挑、因韓國瑜遭輿論圍剿、623十萬人上凱道，到遭伏襲中槍震驚社會，其實館長會做直播，「原本只是想省廣告費」。

▲▼館長專訪用照。（圖／翻攝臉書）

▲館長直播幾年來，屢屢登上新聞版面，一場無厘頭的對話互嗆，更創下8萬人臉書直播觀看的紀錄。（圖／翻攝Youtube）

館長接受《ETtoday新聞雲》採訪時，不像直播時那樣「洪聲」，反倒有些話少，第一家健身房在蘆洲開幕時，他為宣傳業務，便架起手機在臉書上直播，「以前的公眾人物都很假掰嘛，我就當在跟朋友聊天，同時教健身宣傳」，髒話不斷的風格，在當時的「網紅」中，可說是相當異類，「喜歡的觀眾，覺得我很親切、沒距離感，這就是我的優勢」。

「我後來也比較收斂了」

館長爆紅後，不少網友拿「公眾人物的責任」約束他，叫他少講些髒話，更有家長反應「讓他們怎麼教小孩」，館長對這些道德綁架相當不屑，反嗆評論者「不爽不要看」，並認為就算他不說，網路、社會上一樣充斥髒話，但也因為這樣的率性，讓館長多次登上新聞版面。

▲▼館長回嗆吳宗憲挨告結果曝。（圖／記者羅志華攝）

▲但館長也因髒話連飆的直播風格頻頻挨告，近年也比較收斂了。（圖／記者羅志華攝）

「這幾年被告好幾件，一直出庭好煩」，最終，總說要「做自己」的館長，也像所有公眾人物一樣，在眾人的目光下，不得不約束自己，名氣與自由，似乎總得有個取捨。

各路人馬嗆單挑，臉書直播對罵「8萬人觀看」

館長曾大力推行格鬥，但江湖人馬比起生意，似乎更在意誰是「天下第一」，有段時期，更冒出不少人要跟館長打一場，其中自稱截拳道傳人的郭李奧，打電話嗆聲「我師父是李小龍」、「第一回合要打斷館長鼻樑」、「出拳速度天下第一」、「要拿1千萬找館長打」，2人無厘頭的互嗆，臉書直播竟吸引8萬人在線觀看，即使放到現在，依舊是相當亮眼的流量。

▲▼館長專訪用照。（圖／翻攝臉書）

▲館長的眾多挑戰者中，修習截拳道郭李奧，自稱「出拳速度天下第一」，2人最終沒打成，電話互嗆卻在網上爆紅。（圖／翻攝臉書）

一場秀，各大新聞台搶報，Youtube觀看破400萬

提起郭李奧，館長笑著說，本只想公開他有多煩，不料反應這麼大，「可能大家都看愛這種瘋癲的人吧，跟那個吃屎的有點像」，2019年7月間，網紅「吃屎哥」在健身房前多次拍片「宣戰」，館長明白這是網紅操作，索性接下挑戰，當天讓他穿上全套防護、簽下同意書，一場「虐殺秀」正式上演。

▲▼館長專訪用照。（圖／翻攝臉書）

▲吃屎哥一招「九陰白骨爪」還沒使出來，便被館長一腳直接踹上，接下來的「虐殺秀」成為新聞熱點。（圖／翻攝臉書）

只見吃屎哥大喊「九陰白骨爪」，一陣比劃上前攻擊，卻被館長直接一腳踹上，之後館長連續出腳，吃屎哥被踹得連滾帶爬、哀號不斷，一時間不僅網友熱議，各新聞台也爭相搶報，「當時一堆徒弟想揍他，我們知道對方背後有人企劃，乾脆就互相拉抬一下」，至今相關影片、梗圖仍在網上流傳。

評論時事爆紅，政治人物同台搶聲量

館長起初直播教健身，但題材畢竟相對冷門，後來反因評論時事爆紅，「我平常都有在關心，想講甚麼就講甚麼」，或許因出身社會底層，「館長開講」在網友間引起廣大迴響，遇上選舉時，更是不分藍綠政治人物，都想透過與館長同台，爭取更多選票。

▲▼館長陳之漢專訪用照。（圖／翻攝館長Youtube、飆悍臉書）

▲館長直播討論時事竄紅，政治人物也希望跟他同台與民溝通，館長認為這是「互相拉抬」。（圖／翻攝館長「飆捍」臉書）

被問到是否覺得被利用，館長倒看得很實在，「不會啊，他們需要與民眾溝通的平台，我也需要聲量，我們是互相拉抬」、「但在我這，沒有劇本、沒有問答集，面對提問都要臨場反應，有些人反倒在這扣了分」，在政治狂熱的台灣，館長與政治人物的緊密互動，引起極高關注，卻也讓他經歷「人生最屈辱的一刻」。

2018稱讚韓國瑜，2020大選被罵爆

2018縣市長選舉時，韓國瑜憑著超強的個人魅力，以及高雄人渴望改變的想法，當選高雄市長，在宣傳期間，他也曾上過館長直播，除大談展望外，也承諾市長會「做好做滿」，館長在當時也相當讚許。

▲▼館長和韓國瑜直播。（圖／翻攝YouTube）

▲館長與韓國瑜直播人氣爆棚，但韓國瑜參選總統後，民意反彈也波及館長。（圖／翻攝YouTube）

但韓國瑜後來一句「Yes，I do」表態參選2020，不僅讓部分支持者失望，也成了民進黨支持者攻擊的把柄，館長也受此波及，甚至有網友怒批「當初就是看館長才支持韓」，讓館長在震驚外更是悔恨，數度在直播中道歉，痛訴「人生從來沒這麼屈辱」，不料，卻又因此迎來人生另一波高潮。

623「10萬人上凱道」，他損失2、3億不後悔

館長因韓國瑜事件後，對韓多有批評，也引來部分媒體攻擊，更讓館長對新聞報導極度不滿，時不時在臉書嗆反紅媒，不料一時的情緒宣洩，卻讓黃國昌相當重視，沒多久就來電「我要辦一場活動，凱道已經申請好了，如果館長不來，我就自己辦了」。

▲▼館長陳之漢專訪用照。（圖／翻攝館長Youtube、飆悍臉書）

▲館長因韓國瑜陷入低潮，卻又因罵他登上另一個高峰，似乎館長總是「越罵越旺」。（圖／翻攝館長「飆捍」臉書）

館長回憶，接到電話其實有點傻眼，「但人家都講了，不上真的很漏氣」，確定要辦活動後，又怕網路號召「萬人響應，無人到場」，天天在直播上拜託大家支持，「那時候估一估自己的粉絲，想說大概就幾千人到」，尤其活動前一天，看天氣預報說會下雨，更讓他擔心到做惡夢。

氣象預報說得準，623果真下了雨，但讓館長沒料到的是，粉絲相挺的熱情更是風雨無阻，當天凱道來了10萬人，只見粉絲在台下，與他有默契地喊著「3公分、3公分！（館長與粉絲間調侃的用語）」，讓館長相當感動，「那一刻，我覺得人生都值得了」。

▲▼「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」623凱道集結,黃國昌,館長。（圖／記者李毓康攝）

▲館長回憶，黃國昌一通電話，就讓他決定參與623，舉辦前很怕沒人來，看到廣大支持者時「覺得一生都值了」。（圖／記者李毓康攝）

館長當時的直播事業相當火熱，只要打打電動、聊聊天，月收就有50萬元，再算上廠商業配，是筆相當可觀的收入，「合作平台對我的政治言論很感冒，提出只要我不再批評大陸，就先給2000萬合約金，每月底薪更升至150萬，未來還將有更多業配」，面對重利誘惑，這話還是讓館長吞不下去，當下便與對方劃清界線，此後直播收入銳減，也讓他更大力地推動電商業務，「算一算，少賺了2、3億，但我一點都不後悔」。

中槍震驚社會，現在努力賺錢「求生存」

2020年8月底，館長遭槍手埋伏身中3槍，直播交代遺言的畫面傳遍全國，經檢警調查，發現幕後疑有黑道組織謀劃，全案目前在新北地院審理，案發後民眾議論紛紛，有人說館長行事高調得罪人，又有人說是生意糾紛引殺機，中槍後的館長，不僅無法再像先前那樣熱情對待粉絲，行動也處處受限，現在經營事業、做直播，已不再像先前只為賺錢，更多的，是為了「生存」。

▲▼館長專訪用照。（圖／翻攝臉書）

▲館長中槍後，行事變得相對低調，也無法像以往熱情對待粉絲，但強調大聲說話的性格「不變」。（圖／翻攝臉書）

「請保鑣、打聽真兇、維持熱度，每一樣都需要錢」，館長認為，目前狀況下，必須維持自己的聲勢，只要他還有名、得民眾支持，政治人物就會來關心，矚目案件更讓警方不敢大意，這一切，已與他的安全緊密連結。

至於會不會因中槍轉為低調，館長秒回「當然不會」，「只是最近的時事很無聊，就整天萊豬萊豬的，到選舉時我想會熱一點」，對照館長才因槍擊案痛批司法，更立下「生前契約」，指他若被打死，要懸賞3000萬殺掉兇手，看來館長果真也是「沒在怕」。

爆紅後雖名利雙收，卻也頻頻挨罵、挨告，在眾人目光下，更無法率性而活，甚至在鬼門關前走了一遭，記者不禁問館長，「如果再選一次，你還會想紅嗎？」，館長猶疑了一下，「會吧，因為這樣對事業很有幫助，可以省下很多宣傳費」，相較自由、甚至是安全，館長依舊選擇了事業，選擇在舞台上，活出精采的人生。

生火了！連我媽都用到發光

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
《戲說》小孩童星其實42歲了　身高只有135cm
牛年4生肖恐陷「破財危機」！　專家揭化解神招
獨／雲林男輾殺小黑畫面曝！死前痛苦掙扎　小白悲鳴徘徊伴屍
阿緯過年出意外「自撞欄杆噴血」　嚇壞4歲女兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

10萬人為他上凱道！少賺3億不後悔　館長陳之漢爆紅秘辛曝

超瞎露鳥理由！超商展示喊「癢癢啦」　酒吧甩鳥辯：跌倒掉出來

獨／雲林輾殺黑狗畫面曝！死前痛苦掙扎　小白悲鳴徘徊伴屍

男友越來越少那個…閨蜜勸早點睡　她解開手機密碼結局神展開！

昔太陽會1年犯11起槍擊案狙殺4人　「后羿專案」千警圍剿險滅幫

快訊／北市忠孝東路大樓火警！頂樓焦黑濃煙狂竄　警消搶救中

暖警開道救命...10分鐘內鳴笛狂飆！雙胞胎小姊妹平安出生

獨／台南驚爆直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天　付60萬贖身

淡水熱門景點春節將爆棚　走春交通管制看這裡！…警加強違停取締　　

快訊／年初三爬四獸山...低血糖男癱軟　大批勇消搜尋陪下山

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

10萬人為他上凱道！少賺3億不後悔　館長陳之漢爆紅秘辛曝

超瞎露鳥理由！超商展示喊「癢癢啦」　酒吧甩鳥辯：跌倒掉出來

獨／雲林輾殺黑狗畫面曝！死前痛苦掙扎　小白悲鳴徘徊伴屍

男友越來越少那個…閨蜜勸早點睡　她解開手機密碼結局神展開！

昔太陽會1年犯11起槍擊案狙殺4人　「后羿專案」千警圍剿險滅幫

快訊／北市忠孝東路大樓火警！頂樓焦黑濃煙狂竄　警消搶救中

暖警開道救命...10分鐘內鳴笛狂飆！雙胞胎小姊妹平安出生

獨／台南驚爆直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天　付60萬贖身

淡水熱門景點春節將爆棚　走春交通管制看這裡！…警加強違停取締　　

快訊／年初三爬四獸山...低血糖男癱軟　大批勇消搜尋陪下山

麻吉大哥加密幣平台：遭駭不是我！「10億鎂後盾」Cream終端用戶免驚

中共軍機若硬闖台灣領空怎處理？內行人曝真相：還有很多選項的

宅度假風氣盛！想入手溫泉、景觀度假宅？專家：隱藏問題多

玄彬、孫藝真合體拍廣告！　「甜蜜對視、拍打胸膛」閃爆網：是《新婚日記》？

成為自己的靠山！擁抱幸福的「7個心態」，新的一年會更好

單飛真的比較紅！　團體出道「SOLO發展大放異彩」的TOP5韓星

剛打完輝瑞疫苗！美78歲婦坐在一旁「觀察區」突然死亡

乘火車攜白酒被阻上演「一口悶」　搖晃進月台....結局悲劇了

首個大滿貫就上手　俄國秘密武器卡拉采夫闖進8強

10個沒聽過的離奇夢境！解鎖日本文豪夏目漱石內心世界

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

台江大道6死車禍旁又出事！小貨車重演逆撞實況

快訊／北市忠孝東路大樓火警！濃煙狂竄

車身悚留「血掌印」！男身中2刀輕生亡

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

談好「花8千壞壞」　一看到小姐秒掉頭

求子四處奔走！九天玄女一句急壞夫妻⋯結局反轉

老廟換全新「天公爐」　貨車惹的禍！

路殺拾荒婦拖行650m！肇事男殯儀館大哭：會賠

「冷錢包」值600萬　不起眼小東西成檢警頭痛大麻煩

更多熱門

相關新聞

韓國瑜拜年「好運犇向你」 　臉書留言60鐘破3千則

韓國瑜拜年「好運犇向你」 　臉書留言60鐘破3千則

高雄市前市長韓國瑜於除夕日在臉書上貼出賀歲卡片，向支持者拜年，留言數量在短短60鐘內竟然衝破3千則，可見自被罷免後他的人氣絲毫沒有減弱，韓、趙配的下一步備受關注。

解放軍26歲火箭軍顏值暴擊！竟是42萬粉網紅

解放軍26歲火箭軍顏值暴擊！竟是42萬粉網紅

過年大魚大肉要當心！醫師提醒勤喝水、多走動

過年大魚大肉要當心！醫師提醒勤喝水、多走動

爆料吳宗憲「欠好幾個億」　館長陳之漢挨告下場出爐

爆料吳宗憲「欠好幾個億」　館長陳之漢挨告下場出爐

趙少康向蔡英文、江啟臣、習近平拜年

趙少康向蔡英文、江啟臣、習近平拜年

關鍵字：

館長陳之漢網紅直播韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

合照比OK手勢　環球影城員工開除

起底愛莉莎莎高學歷背景！

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

雲林男「開車輾狗」罵畜生！牠躺地流血亡

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

大樂透得主一晚中84注　關鍵一招多抱走百萬

更多

最夯影音

更多
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面