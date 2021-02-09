爆料吳宗憲「欠好幾個億」　館長陳之漢挨告下場出爐

▲館長去年開直播回應對吳宗憲的爆料。（圖／翻攝自館長臉書）

記者陳雕文／新北報導

「館長」陳之漢開直播爆料吳宗憲在外欠了好幾億，並聲稱是聽余天所說，吳宗憲火大提告妨害名譽及妨害信用罪。檢方調查發現，曾有媒體報導吳宗憲的公司疑因財務危機向地下錢莊借錢，加上吳是公眾人物，是否欠債屬於可受公評之事，因此對館長予以不起訴處分。

有關館長的爆料，余天的助理否認說，「聊天時說的話要當真，那也沒有辦法」，事後館長再次開直播強調：「我這個人很簡單，有什麼我說什麼。」澄清並未說謊，而且當時在場還有很多人聽到。

據了解，館長長期跟吳宗憲不對盤，去年2月25日直播中透露，「我跟余天還在聊到你（吳宗憲），問你什麼時候錢要還啊？欠了幾億什麼時候要還人家？我比他有錢，因為我沒有負債，他四處欠，出來工作是在還債，誰講的？余天大哥啊！」

▲余天助理否認爆料吳宗憲欠錢。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

同年2月27日，館長於直播中又說道：「我這個人很簡單，有什麼我說什麼！的確在聊天，小宇也是證人，我公司現場他X的超多人都聽到，大家在聊天嘛！」館長也緩頰表示，「大哥這樣講我一定尊重他」，稱讚余天是個很好的老大哥，也明白自己跟吳宗憲的恩怨並不關余天的事，可以理解對方為什麼這樣回應，並強調：「館長不說謊的，有什麼說什麼。」

檢方調查，館長與余天等人談論吳宗憲欠債的事情，加上媒體曾報導吳宗憲經營的公司疑似財務危機，涉向地下錢莊借貸2億元，認為館長並非胡亂指摘。而吳宗憲是公眾人物，是否欠債或向誰借貸等事應可接受公評，或許館長的措辭令吳感到不快，但仍屬憲法言論自由保障範疇，因此處分不起訴。