　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想脫單要看！網友激推「5大招桃花小撇步」　還有防小人妙招

▲▼台北霞海城隍廟 拜月老 求姻緣 迪化街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲網友討論度超高10大防小人、招桃花小撇步。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭筠／台北報導

迎接新的一年絕對少不了要除舊佈新，不過到底要怎麼做才能揮別厄運呢？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友討論度超高的防小人、招桃花小撇步TOP10，新年想要遠離小人、脫單的人絕對要看。

●「小人退散」撇步

[廣告]請繼續往下閱讀...

TOP2：配戴特定飾品在身上
各式各樣的水晶代表著有不同的效果，像是粉色可以招桃花、紫色招財招貴人，不過想要擋小人的話就要帶黑曜石、黑水晶的手鍊或耳環了，黑曜石有減壓、避邪化煞功效，還能吸收負面能量，戴在左右手作用也不同，不過提醒民眾，黑曜石主要作用在吸收負面能量，因此每隔一段時間就要淨化一次，像是曬曬太陽之類，購買時可要仔細詢問一下店家使用方式。

TOP1：改變辦公室、家裡風水
風水是不少人認為會影響個人氣場、運勢的關鍵之一，像是門對門、沙發背對大門等都很容易招小人上門，若是家裡格局已經無法改變，就可以從小地方來防範，如對面的2扇門不要同時打開，有收藏玩偶習慣的也能在擺放玩偶的附近放置鹽燈或水晶，辦公室則可以擺放仙人掌或葫蘆來防小人，不過也有人認為待人處事、謹言慎行才是重點。

▲▼網友熱議10招防小人、招桃花撇步學起來。（圖／網路溫度計提供）

▲網友熱議防小人撇步。（圖／網路溫度計提供）

●「桃花旺旺」撇步

TOP2：配戴桃花戒
防小人要戴尾戒，想要招桃花當然也要有「桃花戒了」，將戒指戴在左手食指代表未婚，戴在右手中指則會增加桃花、吸引異性緣，因此若想要似有若無的表達自己現在的感情狀態，戴戒指絕對是好選擇之一。

TOP1：拜月老、拜狐仙
新的一年想脫單絕對要求月老、拜狐仙了，像是台北霞海城隍、艋舺龍山寺都是神威顯赫月老廟，不少男男女女想要求得好緣份都會選擇拜月老，至於有沒有用當然也是見仁見智，也有部分人選擇拜狐仙，但因為拜狐仙有一些祭拜限制，提醒想要試試看的人可要先做好功課。

▲▼網友熱議10招防小人、招桃花撇步學起來。（圖／網路溫度計提供）

▲網友討論度超高招桃花妙招。（圖／網路溫度計提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／12：25台東近海規模4.4地震！　最大震度4級
日本7.3地震是「311餘震」　對台灣有影響？地震中心回應了
百年大廟天公爐太舊「想換新」！驚見貨車R檔撞倒　保險理賠百萬
快訊／《婆婆》Darren兒子出生了！初三情人節報喜
愛莉莎莎深夜發聲！邀醫拍片：幾分幾秒讓你們覺得我Google

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

站12小時忙翻！彩券行員工收「客人暖心紅包」　打開怒了：不吉利

快訊／12：25台東近海規模4.4地震！　最大震度4級

日本研判昨晚7.3地震為「311餘震」　地震中心：對台無影響

大年初四迎財神！民俗專家「這些供品會爆雷」紅包擺放有撇步

愛莉莎莎第一步走錯！名醫曝經驗「有錯誤就道歉」：最忌諱硬拗

春節衝小琉球！官方曝「新乘船處」免排隊更快　還有免費接駁

高雄線上紅包當機「復活了」　初五、初六加碼10萬包！新規則曝光

想脫單要看！網友激推「5大招桃花小撇步」　還有防小人妙招

初三北返還有票！高鐵增開一全車對號座列車　今晚左營出發站站停

初三北返車潮湧現！3路段今晚起塞車至深夜　2時段北上避開車潮

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

站12小時忙翻！彩券行員工收「客人暖心紅包」　打開怒了：不吉利

快訊／12：25台東近海規模4.4地震！　最大震度4級

日本研判昨晚7.3地震為「311餘震」　地震中心：對台無影響

大年初四迎財神！民俗專家「這些供品會爆雷」紅包擺放有撇步

愛莉莎莎第一步走錯！名醫曝經驗「有錯誤就道歉」：最忌諱硬拗

春節衝小琉球！官方曝「新乘船處」免排隊更快　還有免費接駁

高雄線上紅包當機「復活了」　初五、初六加碼10萬包！新規則曝光

想脫單要看！網友激推「5大招桃花小撇步」　還有防小人妙招

初三北返還有票！高鐵增開一全車對號座列車　今晚左營出發站站停

初三北返車潮湧現！3路段今晚起塞車至深夜　2時段北上避開車潮

揮別過往爭議事件　謝淑薇專心創個人佳績

蔡英文帶頭掀「香菜戰爭」　民進黨5發言人齊喝「冰糖香菜水」

過年大掃除小心鏡煞！「鏡子屬陰」放3地方犯大忌：會窮

《爸爸去哪兒》萌娃們「今年要上高中了」　現況曝光…明星氣場爆發

為阻戀情曝光嗆聲「毀掉女記者」！　白宮副發言人請辭

帶5歲兒到銀行存壓歲錢！婆婆秒阻止「教他買股票」　網驚是股神

趙少康點名蘇貞昌還稱「武漢肺炎」　籲兩岸恢復對話要表示善意

站12小時忙翻！彩券行員工收「客人暖心紅包」　打開怒了：不吉利

杜蘭特歸隊首戰老東家　籃網三巨頭合砍62分打爆勇士

淡水熱門景點春節將爆棚　走春交通管制看這裡！…警加強違停取締　　

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

愛莉莎莎推生機書　作者58歲離世

車輪餅最母湯的內餡！老饕一面倒指「1口味」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

要到台北工作　退伍男抽到「太子廟籤王」車禍昏迷

唐吉軻德買松葉蟹！人妻驚「好市多等重便宜400」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

懷孕6個月車禍命危！丈夫痛苦抉擇「保大保小」結局心碎

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

安太歲真有用？有信徒做錯一事衰一年

2021年12生肖幸運色　這5色最夯

更多熱門

相關新聞

網狂敲碗回歸「夢幻速食TOP10」！

網狂敲碗回歸「夢幻速食TOP10」！

真的好想再吃一次！2020年各大速食店祭出不少限時、限量的罪惡美食，讓速食控心癢癢，重點是有些是想吃還搶不到，讓許多人狂敲碗快點再回歸。DailyView網路溫度計也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出1年半內的「夢幻速食TOP10」，有些還吃得到的，一定要再衝一波開吃。

網路聲量與好評影響力調查黃偉哲榮登好感王

網路聲量與好評影響力調查黃偉哲榮登好感王

超商「人氣罐裝無糖綠茶TOP10」

超商「人氣罐裝無糖綠茶TOP10」

疫情帶動「防疫神物」聲量暴衝

疫情帶動「防疫神物」聲量暴衝

網友最愛「10大連鎖火鍋」排行！

網友最愛「10大連鎖火鍋」排行！

關鍵字：

網路溫度計防小人招桃花

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

雲林男「開車輾狗」罵畜生！牠躺地流血亡

合照比OK手勢　環球影城員工開除

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

大樂透得主一晚中84注　關鍵一招多抱走百萬

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」

雲林小黑被輾死！好友小白「目睹守原地」不肯走

更多

最夯影音

更多
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞
男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面