想脫單要看！網友激推「5大招桃花小撇步」　還有防小人妙招

▲網友討論度超高10大防小人、招桃花小撇步。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭筠／台北報導

迎接新的一年絕對少不了要除舊佈新，不過到底要怎麼做才能揮別厄運呢？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友討論度超高的防小人、招桃花小撇步TOP10，新年想要遠離小人、脫單的人絕對要看。

●「小人退散」撇步

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TOP2：配戴特定飾品在身上

各式各樣的水晶代表著有不同的效果，像是粉色可以招桃花、紫色招財招貴人，不過想要擋小人的話就要帶黑曜石、黑水晶的手鍊或耳環了，黑曜石有減壓、避邪化煞功效，還能吸收負面能量，戴在左右手作用也不同，不過提醒民眾，黑曜石主要作用在吸收負面能量，因此每隔一段時間就要淨化一次，像是曬曬太陽之類，購買時可要仔細詢問一下店家使用方式。

TOP1：改變辦公室、家裡風水

風水是不少人認為會影響個人氣場、運勢的關鍵之一，像是門對門、沙發背對大門等都很容易招小人上門，若是家裡格局已經無法改變，就可以從小地方來防範，如對面的2扇門不要同時打開，有收藏玩偶習慣的也能在擺放玩偶的附近放置鹽燈或水晶，辦公室則可以擺放仙人掌或葫蘆來防小人，不過也有人認為待人處事、謹言慎行才是重點。

▲網友熱議防小人撇步。（圖／網路溫度計提供）

●「桃花旺旺」撇步

TOP2：配戴桃花戒

防小人要戴尾戒，想要招桃花當然也要有「桃花戒了」，將戒指戴在左手食指代表未婚，戴在右手中指則會增加桃花、吸引異性緣，因此若想要似有若無的表達自己現在的感情狀態，戴戒指絕對是好選擇之一。

TOP1：拜月老、拜狐仙

新的一年想脫單絕對要求月老、拜狐仙了，像是台北霞海城隍、艋舺龍山寺都是神威顯赫月老廟，不少男男女女想要求得好緣份都會選擇拜月老，至於有沒有用當然也是見仁見智，也有部分人選擇拜狐仙，但因為拜狐仙有一些祭拜限制，提醒想要試試看的人可要先做好功課。

▲網友討論度超高招桃花妙招。（圖／網路溫度計提供）

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