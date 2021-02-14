中共軍機若硬闖台灣領空怎處理？內行人曝真相：還有很多選項的

▲F-16。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／邱茀濱報導

中共軍機頻繁擾台！一名網友好奇發問，如果哪天對岸鐵了心，戰機不轉彎，硬是往台灣飛，國軍的處置方式是什麼？貼文曝光後，不少內行人透露一些SOP，直呼「還有很多其他選項的」。

原PO在PTT上以「如果中國軍機就這樣飛過來不轉彎怎麼處置？」為題發文說，目前國軍都是以廣播驅離的方式應對，如果哪天解放軍機鐵了心，不轉彎硬是往你台灣飛，「那國軍的處置是什麼？真的會用120或天弓把對方射下來嗎？這樣不就變成是我方先開火？好像是我方引起擦槍走火？」

貼文一出，有的人說，「可以參考韓航被SU-15打下來那次，只要有證據對方不顧警告進領空，責任就不在我方」、「有沒有越界雷達記錄公佈出來就知道了。通常打下來是最後不得已的辦法，而且其實就算飛到領空邊邊也不會馬上就開火，還是會盡可能的伴飛引導，要不要開火是地面決定，不是飛行員決定」、「還是要遵守交戰準則」。

另外，還有內行人透露，「侵入領空處置有SOP，對面如果連最後的警告射擊都忽略，不改航向、航速直直衝，判定造成我方威脅就直接打下來。而且地面戰管會依照共機高度/速度/航向等判斷對方意圖，要是逼近但已在轉向，處理手法就和直衝不改航向不同，不會什麼都直接跳到開火擊落，還有很多其他選項的。」

不過，還是有鄉民認為，「飛進領空的瞬間就可以打下來了！正常來說不會進了領空才警告，準備進入前就應該警告了，貼到領空邊界就應該警告再往前飛就開火了」、「進領空不聽命就開火，根本沒先後問題，不要再自己腦補」。