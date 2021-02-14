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欲重返WHO！美質疑中國疫調成果　陸使館回：這裡不是遊樂場

▲▼世界衛生組織（WHO）調查小組前往湖北省中西醫結合醫院。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）調查小組前往湖北省中西醫結合醫院。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統拜登表態重返世界衛生組織（WHO），但國安顧問蘇利文近日也聲明，美方將以最高標準檢視WHO，並質疑其赴中國疫情調查成果。對此，中國駐美使館發言人14日表示，中方歡迎美方重返世衛，但回應補充，「世衛組織是國際衛生領域的多邊權威機構，不是想來就來、說走就走的遊樂場。」

中國駐美使館抨擊，美方近年來的所作所為極大損害了包括世衛組織在內的多邊機制，極大妨礙了抗疫國際合作；因此，對於美國表態重返WHO，中國駐美使館還反問，現在美方卻表現得好像什麼都沒有發生過一樣，甚至對其他始終支持世衛組織的國家和世衛組織本身橫加指摘，這樣的行為如何取信於世界？

▲▼白宮新任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮新任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）質疑WHO赴中疫調成果，中國駐美大使館回應反擊。（圖／達志影像／美聯社）

中國駐美使館呼籲，美方能以最高標準自律，切實展現嚴肅、認真、透明和負責任的態度，承擔起相應責任，以實際行動支持世衛組織工作，為國際抗疫合作作出應有貢獻。

在此之前，對於WHO近期赴中國進行疫情溯源調查，美國國安顧問蘇利文於當地時間13日，對初步調查結果公布方式深表關切，也對達成調查結論的過程有疑問。他指出，「這份（調查）報告應具獨立性，專家結論也不得受到中國政府干預或變造。」

據中央社報導，蘇利文還說，「重新與世衛往來也意味著，（美國）將以最高標準檢視世衛。在這個關鍵時刻，保護世衛信譽是最高優先事項。」

蘇利文強調，為了更好了解這場疫情並為下場疫情做準備，中國必須提供疫情最初期數據。他說，未來中國在內的所有國家，都應以透明方式，積極預防並因應公衛緊急事件，國際社會才能在最短時間內獲得最多資訊。

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