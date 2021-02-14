北韓「第一夫人」李雪主去哪兒？未現身超過一年...他曝：疑失寵

▲李雪主2020年1月出席三池淵劇場公演後，至今一年多便未再現身。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩2012年掌權後，為國家帶來與前2代領導人異常不同的變化，其中為符合國家正常化的形象，第一夫人李雪主也隨之登台，常伴隨著丈夫出席各種不同的公開活動，也因此李雪主與金與正、玄松月、崔善姬成為北韓「女力四人幫」其中之一。然而自從2020年1月出席三池淵劇場的公演後，卻唯獨李雪主至今一年多便未再公開露面，令人起疑。

根據統計，李雪主從2012年7月首度出席公開活動後，直至去年共有106次露面，然而2020年卻只有1次，今年1月錦繡山太陽宮參謁也不見其人。外界懷疑，李雪主是否失寵，甚至傳出因紅杏出牆，遭到金正恩處刑的傳聞；不過專家分析，可能與這個原因有關。

▲過去李雪主多次出席公開活動。（圖／達志影像／美聯社）

根據《朝鮮日報》，有觀察指出李雪主長達一年多「人間蒸發」，最可能的原因是為了躲避全球新冠肺炎（COVID-19）疫情，實際上自從2020年1月武漢開始傳出疫情、北韓封鎖朝中邊境後，李雪主便再也未公開露面，而有說法表示，因為李雪主還得照顧年幼的子女，當局才不方便讓李雪主拋頭露面。

以2019年為例，當時李雪主不僅陪伴金正恩視察平安南道陽德郡溫泉地區、金剛山觀光地區，甚至還於12月陪著金正恩騎乘白馬登上白頭山（長白山）。

不過1月12日，北韓官媒《朝鮮中央電視》再次重播2019年金正恩、李雪主率領眾官員騎白馬登上白頭山的紀錄電影，顯示出李雪主在北韓內的一位與影響力並未減少，她還是國內的國母、第一夫人。

▲李雪主與金正恩騎乘白馬登上白頭山。（圖／達志影像／美聯社）

南韓情報當局指出，李雪主目前可能與金正恩膝下有1子、2女。李雪主曾經於2016年3月至12月，整整9個多月未公開露面，當時也被傳聞很有可能去生小孩，一名社交階級較高的脫北者透露，「北韓的政體接近王朝體制，金正恩為了確保有人能繼承其位，正計畫生下數名兒子。」

另外，金正恩的胞妹金與正雖今年勞動黨第8次全代會上地位下降，但仍有公開政治活動，如1月13日就曾發文砲轟南韓偵察北韓閱兵典禮的行動；而被傳曾是金正恩情婦的玄松月，則是全代會閱兵大典上伴隨著金正恩一同入場；至於外務省副相崔善姬雖迭出政治局候補委員名單，但卻仍登進黨中央委員會，持續著政治活動。