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高雄女搭公車掉皮夾求助警　恰巧公車途經派出所秒尋回

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲湖內警分局阿蓮分駐所警員曾靖芳、何以捷協助楊姓女子，找回遺失在公車上的皮夾。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

湖內警分局阿蓮分駐所警員曾靖芳、何以捷日前夜間擔服巡邏勤務，接獲通報稱阿蓮區復安國小前公車站牌有一女子(楊姓、年38歲)需要協助，經兩員到場查處，原來楊女日前搭乘公車欲與友人至大崗山風景區附近的餐廳聚餐，沒想到下車後遍尋不著皮夾，懷疑遺落公車上，員警聯繫客運客服專線後，得知甫乘坐的公車即將路過阿蓮分駐所，經員警陪同上車尋找，順利在座位走道上尋回，楊女笑得合不攏嘴，頻頻向警方致謝。


警員曾靖芳、何以捷趕抵現場後，只見楊女無助地在站牌前來回踱步，其見到員警現身，則是慌張趨前表示：「我的皮夾不慎掉在公車上了，可以幫我找回來嗎？」原來楊女與友人相約至大崗山風景區附近的餐廳聚餐，稍早搭乘公車前來赴約，下車時疑似一時疏忽，竟將皮夾遺留車上，因人生地不熟，情急下，腦海唯一閃過能求助的對象便是波麗士大人。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲楊姓女子搭乘客運公車時，不慎將皮夾遺落在公車上。（圖／記者吳世龍翻攝）

兩員了解來龍去脈後，考量深夜天氣寒冷，便先將楊女載返所休息，並立即撥打客運服務專線詢問，巧的是，在服務專員聯繫該班次司機後，司機表示車輛即將抵達阿蓮分駐所站，短短兩分鐘後，車輛果真現身分駐所前，而心急如焚的楊女也立即上車尋找皮夾蹤影，所幸一上車便見到皮夾好端端地躺在座位前走道上，經確認證件及金錢數量並無短缺後，眾人才鬆了一口氣，而對於警方與公車司機處事態度的積極與細心，楊女事後則是不斷致謝，直呼阿蓮地區好有人情味。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲楊姓女子最後在公車座位走道上找到遺失的皮夾。（圖／記者吳世龍翻攝）

湖內警分局長洪振順表示，幫忙民眾找回遺失物雖然只是件小事，但助人就要從日常小事做起，不因善小而不為，見到民眾失而復得的笑容，就是最好的回報，另提醒民眾外出時，貴重物品應妥善收置並隨時注意是否有所遺漏，以免因一時的疏忽而衍生後續更多的不便。

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