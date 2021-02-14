中式餐廳食客揭「3道地雷菜」超噁：髒到老闆也不敢吃

▲中式餐廳有「3大地雷菜」？美食部落客揭背後原因。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸知名美食部落客「大慶談美食」近日在網上提到，到中式餐館、熱炒店務必避開3道「地雷菜」，因為這些菜色非常「髒」，除了老闆自己不吃，也不會給家人享用，所以專業老饕「基本上都不會點這三道菜」。

根據搜狐號「大慶談美食」揭露，這些菜色的食材需要費時費力地清洗、準備，所以大部分餐廳為了節省時間，大部分都便宜行事，導致衛生、口味及品質堪慮，其中3道地雷菜依序如下：

第一道菜「乾鍋肥腸」，大部分的肥腸料理使用豬大腸，但肥腸清理時十分耗工，需要來回清洗數遍，才能將異味、油脂洗去。不過，有很多餐館嫌麻煩，只隨意洗洗就用一些口味較重的調料蓋掉異味，所以一般人在外很容易吃到不乾淨的肥腸。

第二道菜「田螺」，田螺經過足夠時間的高溫烹煮，方能將裡面的沙子、細菌清除乾淨，偏偏很多餐館為了出餐速度，會大幅縮短烹煮時間，很容易有衛生安全疑慮，所以類似料理還是少碰為妙。

第三道菜「滷味」，滷味相當常見，尤其加入八角、桂皮、香葉等香料熬煮，又放入豬耳朵、牛肉、雞爪和豬腳，往往令人食指大動。問題是，滷汁最多只能使用3次，大部分餐廳卻重複使用滷汁，導致滷汁在長時間、重複熬煮下產生有害物質，有礙健康。

「大慶談美食」建議，如果大家想吃肥腸、田螺或滷味料理，不妨親自下廚，在家動手自己做，這樣一來不僅能解決衛生疑慮，也能根據自己的口味作出調整。