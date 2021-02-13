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遇疫情公司全賣…他接下「負千萬慘業」創資金避風港

▲▼運懋實業專訪。（圖／受訪者提供）

▲昱翰（左）跟Andy（右）是大學同窗，畢業後共同創業，2人一衝一縮，成了絕佳的事業夥伴。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／綜合報導

「畢業後，我帶大學好友一起創業，卻慘遭背叛集體跳槽」，運懋實業少東李昱翰雖自少年起，就在父親的水泥運輸公司幫忙，卻一直不想接家業，正當在外創業小有成績之際，母親不斷借錢，讓他不得不回家了解，才驚覺公司已負債千萬，加上經營的餐飲業碰上疫情，讓他毅然賣掉手中所有項目挽救家業，並集結全部身家、對外募資，將未來全押在「林口」。

近年林口發展快速，繼機捷開通、三井Outlet及環球購物中心陸續開幕後，國際媒體發展園區也吸引民視、TVBS進駐，東森集團更投入百億資金，要在此打造全球營運總部，一旁的工一重劃區，也預計於2022年1月完工，將帶來大量工作機會。

▲▼運懋實業專訪。（圖／受訪者提供）

▲李昱翰扭轉家業負債千萬的困境，受邀到學校分享心得。（圖／受訪者提供）

李昱翰看好林口未來發展，且建商在此養的地也將陸續開發，預期至少還有5、6年光景，正是扭轉家業困境的大好機會；採訪當天出了車禍，只見他3、5句就和旁人聊開，除細數林口建案外，言談中更不忘推廣生意，儼然是個業務高手，但昱翰的事業並非一路順遂，公司曾一夕瓦解。

人心難測，帶同學創業公司一夕變天

李昱翰人生首次創業，和6個大學好友經營土地開發業務，起初相當順利，但過了段時間，交情、工作混在一起的下場，除難以指揮外，同學們更質疑昱翰為何早下班、卻賺得更多，「他們想回家抱老婆，卻不知我離開公司，是一攤接一攤、到處跟人應酬談生意」。

在這樣的誤會下，5名同學將公司大票人挖走，出去另開公司，只剩Andy留在身邊，此後，昱翰對公司人事有不同理解，「他們另開的公司，過1年多就倒了」，他言談中帶點惋惜，也檢討著過去的自己。

▲▼運懋實業專訪。（圖／受訪者提供）

▲為應付大廠需求、扭轉公司以往頹廢形象，昱翰下重本買了15輛新車。（圖／受訪者提供）

母親借錢不斷，回家驚覺家業「負債千萬」

昱翰對事業的想法相當大膽，有時甚至是天馬行空，而Andy則較務實保守，2人一衝一縮，成了絕佳的事業夥伴，一時跨足地產、餐飲、殯葬，成績相當不錯，2020年遇上疫情，Andy實際走訪商圈，驚覺事態不妙，「北市東區很多店面掛租，我們店家附近也是如此，連最繁華的地方都這樣，代表商業行為已出現重大轉折」。

昱翰面對家中多次開口借錢，「就覺得我媽要這麼多錢幹嘛，哥哥讓我回家看看，才發現狀況極糟」，父親的公司經營多年，許多老員工缺乏紀律，父親念及交情不願檢討，整個公司變得「愛做不做」，再加上車輛老舊，無法應付大廠需求，在產業中漸漸邊緣化，因此虧損連連、負債千萬；朋友一句「你過得好、家人卻很苦，你也沒多厲害」，更讓他決心挽救公司、讓家人過好日子。

▲▼運懋實業專訪。（圖／受訪者提供）

▲朋友一句「你自己好、家人苦，有甚麼厲害！?」，讓昱翰決心中興家業。（圖／受訪者提供）

傳產結合新創，建立資金疫情避風港

李昱翰指出，水泥運輸是一項成本重、利潤薄，但穩定的產業，他認為憑自己獨資獲利有限，且疫情中資金有避險需求，有了傳產結合新創募資的發想，再由Andy實際評估、算出一條讓利股東的做法，經律師擬定合法規章後，憑著昱翰創業時建立的人脈，順利找到資金挹注。

錢到位了，但人的問題依舊存在，昱翰接手家業後，首先整頓公司人事，幾乎整批人馬換掉外，另購入15輛新車，再親自拜訪國產實業高層，表明公司已全面改革，經幾次業務往來後，目前運懋已是國產的合作班底。

昱翰引述「超跑將軍」鄭為元的說法，就算無法「先知先覺」，至少也要「後知後覺」，絕不能「不知不覺」，他眼見大商場進駐林口，「那些老闆肯定掌握了甚麼」，順勢跟進外，再加上與國產實業合作，在台北港填海造鎮、板橋江翠、五股洲子洋重劃區、淡海新市鎮工程中配合，可說是站在巨人肩膀上、立於不敗。

▲▼運懋實業專訪。（圖／受訪者提供）

▲Andy表示，跟昱翰意見分歧時「吵一架就通了」，昱翰笑著說，2人都是為公司好，吵完就算了。（圖／記者羅志華攝

創業很難？做下去就對了

行動派的昱翰，鼓勵有心創業者做有興趣的事，在追求卓越的過程中，獲利自然會來，而建築業正是他的理想，「我死了以後，要是還有個房子掛著『昱翰建設』，這不是超酷的嗎？」，而即使創業前，有再多懷疑與困惑，答案也全都在實務中，做下去就算賠錢、失敗，只要將問題一一解決，終會有成功的一天。

陪昱翰走過人事風波的Andy也分享，2人討論時雖時常吵架，但彼此都清楚是為了事業、對事不對人，「溝通就是要清楚，不要甚麼都不講」，昱翰也笑著補充，我們吵完就算了，感情還是一樣好。

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