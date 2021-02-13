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2021讓12星座「加倍順利」的忠告　射手要節制、處女別下指導棋

▲▼星座,運勢,2021,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

▲新的一年，記好這些忠告，讓12星座順順利利。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

新的一年到來，新年新希望都開始實行了嗎？不管是想要重新開始，或是立下心願，《星座好朋友》為12星座整理出讓你今年「加倍順利」的忠告，過完年該好好收心、開始回歸正軌啦！

▲▼星座,運勢,2021,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

牡羊座：慢一點

好像很難有任何一個忠告可以告訴牡羊座「應該怎麼做」，因為他們一直都是很堅持己見的，牡羊已經選擇了自己的道路，熱愛挑戰的你們，可以花費大部分的時間與精神去迎接所有未知，所以唯一能提醒的，就是記得讓自己「慢一點」，欲速則不達。

金牛座：做就對了

在2021年，金牛座就別再等了，一直想要等一個天時地利人和，但是金牛在這過程中會發現有很多事情，只有在你跨出那一步的時候，一切事情才會有所轉變，所以金牛就不用再顧慮東顧慮西了，做就對了。

▲▼星座,運勢,2021,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

雙子座：找回最真實的自己

雙子的2021最重要的課題是找回自己，不要再參加無意義的聚會，雖然雙子座交友廣闊，但是參加玩一場又一場的聚會之後，回到家會莫名有空虛感，今年建議雙子座好好整理自己身邊的人際關係，認真聽自己心裡的聲音。

巨蟹座：做自己的依靠

巨蟹座一直以來都是心思細膩的，也經常在遇到挫折的時候想仰天長嘯「為什麼是我」，如果身邊有個人能依靠，或許就是最好的方法，但2021年，巨蟹座可要學習別再依賴別人，因為仰賴他人總會不安，自己做自己的依靠才是最安穩的。

▲▼星座,運勢,2021,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

獅子座：追隨你的心

愛面子的獅子座在下決定之前，常常會思考「這樣做會不會沒面子？」「別人會怎麼看我？」所以獅子座反而會遲遲不敢下定決心，太在意別人看法、忽略了自己的心，2021年獅子座就別管那麼多了，追隨自己的心最重要。

處女座：別下指導棋

掌控欲很強的處女座是無法把任何事情交給別人的，追求完美的他們想要自己主導一切，以免事情不在他們的掌控之下而發生「災難」，新的一年，挑剔的處女座們不妨試試以旁觀者的角色順應事情發展，其實沒有你想得那麼糟。

天秤座：練習說不

天秤座在2020年的時候是個人和專業領域拓展的一年，這些努力將會在2021年有所收穫，這時候的天秤就要能夠去認清楚什麼東西對你來說是不需要的，總是人人好的天秤，學會適時地拒絕，對未來會有很大幫助，新的一年別再當那個好說話、捨不得傷害別人總是傷害自己的秤子啦。

天蠍座：練習接納

這邊說的練習接納並不是要天蠍座去做不想做的事，而是建議你們盡量把精力放在未來，並且好好地放鬆自己，對周遭的人保持開放的態度，這些都能夠成為天蠍們開創未來的原動力。

射手座：學習節制

總是充滿好奇心的射手座想嘗試世上所有的一切，他們總是有好多話想說、有好多事想做，更有好多想法要去實踐，而今年，射手們將會從各種委託中有所收穫，但是要學會分辨什麼事情是現在必須要完成的，先理清輕重緩急，把重要的事情放在第一位。

魔羯座：改變你對「富足」的想法

魔羯座身為工作狂，充滿企圖新的他們，對於「富足」的定義其實很大一部分跟金錢有關，今年可要調整一下想法囉，在日常生活中他人對自己的善意，或是生活中獲得的常識、知識都是一種富足的象徵，可能還遠遠超過存摺上的數字所帶給你的力量。

▲▼星座,運勢,2021,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

水瓶座：從恐懼中收穫

對怪怪的水瓶座來說，「恐懼」對怪怪的水瓶座來說其實也是一件美好的事情，比較偏執的水瓶座，了解恐懼背後的真正原因，這樣就能對症下藥，在2021年對水瓶座來說可說是相當刺激的一年。

雙魚座：選擇自己想要的且無所畏懼

雙魚座一直都是注重他人的眼光的人，遇到很多事情他們總是會想要遷就他人，而缺乏考量自己真正的渴望，就算發生一些自己不喜歡的狀況，也不要急著反感，反而要繼續保持中立、正向的態度，就算失敗，也能享受過程。

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