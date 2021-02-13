女假冒市議員媳婦！喊「婆婆車禍」求借6200　雜貨店老闆真給了

▲女子假扮市議員媳婦，以婆婆車禍為由，向雜貨店借錢，對方真的掏錢後，才驚覺遭騙。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／基隆報導



基隆市2019年8月28日發生一起詐欺事件！事發當時一名蔡姓女子向某雜貨店老闆佯稱，自己是某市議員的媳婦，以「婆婆發生車禍急用錢」為由，表示想借6200元，並簽立借據。老闆聽完立刻掏錢，但事後才驚覺遭騙，氣得報警。一審基隆地院依法將蔡女判處罰金3000元，得服勞役3日，案經上訴，二審基隆地院以上訴無理由駁回，全案確定。

判決指出，一審審理期間，法官調查，蔡女被診斷出有精神相關疾病，會出現情緒高亢、聽幻覺等現象，再加上蔡女於警詢時稱，案發時曾服用藥物，導致其神智不清，依法得以減刑，審酌蔡女坦承不諱，事後依詐欺取財罪，判處罰金3000元，得服勞役3日。

然而，檢方不服結果提上訴，認為原審未傳喚雜貨店老闆訊問其就蔡女之客觀觀察，亦未將蔡女交由精神專科醫師或醫療機構做精神鑑定，僅依蔡女提出的非案發時診斷書，予以減刑，難認量刑妥適。

惟二審法官勘驗相關事證後發現，「蔡女雖於案發後，能清楚描述犯案動機，聲稱自己當時假扮市議員媳婦借錢，並於借據上簽下別人姓名、電話，3分鐘內完成犯案，再將詐得款項拿給債主」，由此可知，蔡女被捕後能了解原因，也能配合警方辦案，且蔡女曾自承是因為生病才會犯案，綜上認為上訴無理由，另審酌，蔡女與雜貨店老闆已達成和解，履行賠償金額等情狀，最終駁回上訴，全案定讞。