　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

推拿師撩人妻「沒用會僵硬」主動求「幫保濕」　正宮見對話氣炸

▲▼感情,情侶,伴侶,曖昧,交往,愛情,戀愛。（圖／pixabay）

▲楊姓人妻與替自己整脊的蔡姓人夫曖昧，2人深夜時常於LINE上聊天，且對話鹹濕又煽情。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

楊姓人妻2017年間因骨折舊傷復發引發疼痛，遂前往新北市某推拿店治療，不料期間她卻與替自己整復蔡姓人夫過從甚密，2人時常於LINE上親暱聊天。楊妻一日發現老公在外偷吃，氣炸提告；法庭上楊女辯稱她不知情蔡男已婚，但法官勘驗相關證據後不採信她說詞，審結判她須賠償正宮10萬元。可上訴。

專職推拿的蔡男1999年與妻結婚，不料2017年間他竟背妻在外偷吃，與自己的顧客楊女搭上線，雙方相談甚歡後時常於LINE上聊天，且內容煽情曖昧，如熱戀中的男女。蔡妻一日見到老公手機內與楊女的對話，氣得蒐證並至法院提告，向小三求償100萬元。

法庭上，楊女表示自己始終不知情蔡男人夫身分，2人2017年初識時，蔡男僅坦承有過一段婚姻，離婚後帶著1名女兒，隔年就改稱目前單身、沒有女兒，此後就開始不斷向她示好，時常以LINE傳送曖昧話語，聊天時間多於深夜。

楊女指出，她2018年6、7月間發現蔡男整脊無療效又不具專業知識，甚至還欺騙她感情，就立馬斷開與男方的聯繫，沒想到卻反遭蔡男威脅，她真的是直到接獲蔡妻提告，才知被蒙騙，強調自己也是受害者。

新北地院審理時勘驗相關證據，發現楊女曾傳訊蔡男，「你想幫我保養哪裡…其他地方不需要保養，粉緊的，保濕度也夠阿」、「可別凍未條，我沒法幫你降溫」、「你還是去抱老婆睡覺，免得沒用僵硬ㄌ」、「你的身和心可以給不同人，我不介意」等鹹濕言語；而蔡男也熱情回應，「沒有用會僵硬，不是緊…有機會檢查看看才知道」、「你濕了嗎？你要去找你老公嗎？」、「心在妳那邊，回不來了」等語。

法官認為2人對話屢有傾訴愛意之舉，且內容不乏「老公、老婆」等，充滿試探含意，雙方顯然都知道彼此有家庭，但行為明顯已逾越一般男女交往的分際，故審結不採信楊女辯詞，判她須賠償蔡妻10萬元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

客人掉錢包…超商店員4600元全偷裝沒事！「火燒證件滅跡」代價曝

影／用餐一半聽到自家♫被播…音樂公司員工秒報警！小吃店闆娘遭法辦

請姊姊裝攝影機拍到小王！姊弟聯手抓姦「反遭妻提告」結局曝

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
初二回娘家7大禁忌曝光　第一點現在不做「帶衰家人一整年」
快訊／初二回娘家「國道一早就紫爆」　9地雷路段曝光
快訊／台中初二爆兇殺！1男清晨遭亂刀砍傷　臟器外露濺血亡
美女公關揭「處女酒店妹」內幕！睡1次爽賺8000萬　被框出場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

地表最壯鬧鐘！消防猛男「跳起床舞」喚醒大家　反差萌NG花絮曝光

快訊／台中初二賭博兇殺！清晨亂刀砍1男　臟器外露濺血亡

推拿師撩人妻「沒用會僵硬」主動求「幫保濕」　正宮見對話氣炸

離奇！北市男子下計程車「跌坐在地被2車輾過」　傷重不治

特斯拉車主怨：毛孩變電視兒童　特殊模式太舒服「小心挨罰」

美女公關揭「處女酒店妹」內幕！睡1次爽賺8000萬　被框出場遭硬上

重案回顧／縱火燒死6至親！翁仁賢伏法前放話：我將追殺幾個輪迴

圖書館趴睡小心！他偷皮夾抽走4400元　被逮喊冤「撿到的不算偷」

考不上台清交「改考警大」　柯凱文投身刑事圈只因這句話

人夫2度外遇生子…禁不起被詢問「離家出走」　妻心寒訴請離婚

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

地表最壯鬧鐘！消防猛男「跳起床舞」喚醒大家　反差萌NG花絮曝光

快訊／台中初二賭博兇殺！清晨亂刀砍1男　臟器外露濺血亡

推拿師撩人妻「沒用會僵硬」主動求「幫保濕」　正宮見對話氣炸

離奇！北市男子下計程車「跌坐在地被2車輾過」　傷重不治

特斯拉車主怨：毛孩變電視兒童　特殊模式太舒服「小心挨罰」

美女公關揭「處女酒店妹」內幕！睡1次爽賺8000萬　被框出場遭硬上

重案回顧／縱火燒死6至親！翁仁賢伏法前放話：我將追殺幾個輪迴

圖書館趴睡小心！他偷皮夾抽走4400元　被逮喊冤「撿到的不算偷」

考不上台清交「改考警大」　柯凱文投身刑事圈只因這句話

人夫2度外遇生子…禁不起被詢問「離家出走」　妻心寒訴請離婚

11歲弟遭綁架囚禁！偷上網發布「求救訊息」　歷劫4年奇蹟出現

賴清德中分造型一用30年　「0失敗清德頭」關鍵是這個

地表最壯鬧鐘！消防猛男「跳起床舞」喚醒大家　反差萌NG花絮曝光

萌貓站起來開掌花撒嬌　等3秒露殺氣「企鵝手貼肚」：馬上抱我！

郭靜《玩很大》挨轟曝心酸「邊哭邊錄」：不想當老鼠屎

阿伯掃女廁「她怕被性騷擾」！網揪1問題狂罵：婦產科醫師呢？

27歲女擁傲人O罩杯「胸部還在長大」　她崩潰：快要變P罩杯！

生日號碼選號意外中百萬！彩券行店員：眼皮跳不停、店犬狂叫　

「富超過七代」長公主曝家訓　洛克斐勒家族資產是全球首富6倍

彰化南瑤宮「四季籤」完整籤詩曝光！　人民籤中籤王：萬事皆如意

鴨子「吃雞」大作戰...狗狗慘叫　男網友：隔著螢幕都感覺到痛

社會熱門新聞

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

男撿到信用卡大玩「色情馬拉松」刷40萬

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

美女公關揭「處女酒店妹」內幕　被框出場遭硬上

高雄男喊「大奶妹來倒酒！」低胸女怒告性騷

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

快訊／台中初二爆兇殺！1男遭砍亡

兄弟口角持鐮刀砍頸送醫

縱火燒死6至親　翁仁賢死前還放話

電動機車除夕燒毀　下午剛回廠保養

老公外遇只因妳變胖　她戴起面具重生

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

買到霹靂車超蝦趴　4原因1年就脫手

更多熱門

相關新聞

冰箱刷一排飲料！她怒揭老公惡習：冷戰2個月

冰箱刷一排飲料！她怒揭老公惡習：冷戰2個月

「誰家冰箱比我家的廢？」一女網友爆氣直呼，最近跟老公冷戰2個月，竟是為了冰箱而吵，真相是豬隊友生活習慣超差，老是把飲料空罐往冰箱塞，更諷刺的是，他口口聲聲說會整理，無奈最後仍忘了一乾二淨！

23歲妻服毒自殺　夫翻手機驚見：看看胸胸

23歲妻服毒自殺　夫翻手機驚見：看看胸胸

PTT、Dcard熱門粉底液實測！

PTT、Dcard熱門粉底液實測！

人妻餵奶時「收5萬年終獎金」！真相神轉哭了

人妻餵奶時「收5萬年終獎金」！真相神轉哭了

懷疑友人曖昧女友　醋男派小弟擄人痛毆

懷疑友人曖昧女友　醋男派小弟擄人痛毆

關鍵字：

推拿師人妻曖昧保濕偷情僵硬

讀者迴響

熱門新聞

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

快訊／大樂透1億頭獎「台南、台北」開出

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

孫生親自送媽媽進警局　走出門哭了：心裡永遠最痛

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

戀愛→結婚15年「過年從不回婆家」！

初二回娘家2星座寵妻財運爆發！

威士忌只排第6！醫揭「酒精熱量TOP12」

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面