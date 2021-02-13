推拿師撩人妻「沒用會僵硬」主動求「幫保濕」　正宮見對話氣炸

▲楊姓人妻與替自己整脊的蔡姓人夫曖昧，2人深夜時常於LINE上聊天，且對話鹹濕又煽情。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

楊姓人妻2017年間因骨折舊傷復發引發疼痛，遂前往新北市某推拿店治療，不料期間她卻與替自己整復蔡姓人夫過從甚密，2人時常於LINE上親暱聊天。楊妻一日發現老公在外偷吃，氣炸提告；法庭上楊女辯稱她不知情蔡男已婚，但法官勘驗相關證據後不採信她說詞，審結判她須賠償正宮10萬元。可上訴。

專職推拿的蔡男1999年與妻結婚，不料2017年間他竟背妻在外偷吃，與自己的顧客楊女搭上線，雙方相談甚歡後時常於LINE上聊天，且內容煽情曖昧，如熱戀中的男女。蔡妻一日見到老公手機內與楊女的對話，氣得蒐證並至法院提告，向小三求償100萬元。

法庭上，楊女表示自己始終不知情蔡男人夫身分，2人2017年初識時，蔡男僅坦承有過一段婚姻，離婚後帶著1名女兒，隔年就改稱目前單身、沒有女兒，此後就開始不斷向她示好，時常以LINE傳送曖昧話語，聊天時間多於深夜。

楊女指出，她2018年6、7月間發現蔡男整脊無療效又不具專業知識，甚至還欺騙她感情，就立馬斷開與男方的聯繫，沒想到卻反遭蔡男威脅，她真的是直到接獲蔡妻提告，才知被蒙騙，強調自己也是受害者。

新北地院審理時勘驗相關證據，發現楊女曾傳訊蔡男，「你想幫我保養哪裡…其他地方不需要保養，粉緊的，保濕度也夠阿」、「可別凍未條，我沒法幫你降溫」、「你還是去抱老婆睡覺，免得沒用僵硬ㄌ」、「你的身和心可以給不同人，我不介意」等鹹濕言語；而蔡男也熱情回應，「沒有用會僵硬，不是緊…有機會檢查看看才知道」、「你濕了嗎？你要去找你老公嗎？」、「心在妳那邊，回不來了」等語。

法官認為2人對話屢有傾訴愛意之舉，且內容不乏「老公、老婆」等，充滿試探含意，雙方顯然都知道彼此有家庭，但行為明顯已逾越一般男女交往的分際，故審結不採信楊女辯詞，判她須賠償蔡妻10萬元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►客人掉錢包…超商店員4600元全偷裝沒事！「火燒證件滅跡」代價曝

►影／用餐一半聽到自家♫被播…音樂公司員工秒報警！小吃店闆娘遭法辦

►請姊姊裝攝影機拍到小王！姊弟聯手抓姦「反遭妻提告」結局曝