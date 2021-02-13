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洪秀柱也跟《鬼滅之刃》風潮！　網友惡搞維基讓她加入鬼殺隊

▲▼洪秀柱維基被惡搞。（圖／翻攝臉書、維基百科）

▲洪秀柱維基被惡搞。（資料照／翻攝臉書、維基百科）

記者蕭羽耘／綜合報導

日本漫畫家吾峠呼世晴作品《鬼滅之刃》深受民眾喜愛，系列電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》，更超越影史冠軍宮崎駿《神隱少女》票房紀錄。這股鬼滅風潮燒到政治圈，許多政治人物大玩cosplay，甚至有網友入戲太深，讓國民黨前主席洪秀柱加入鬼殺隊，成為一名「柱」。

《鬼滅之刃》在台颳起旋風，2020年度票房更是穩坐第一，賣破5億7600萬，超越《冰雪奇緣2》成為台灣動畫票房冠軍。此外，LiSA為鬼滅所演唱的主題曲《炎》，也以火箭沖天的速度，KKBOX在去年上架1個月後，即攻下日語年度單曲冠軍寶座，而LiSA也成為KKBOX台灣和香港日語年度單曲榜，達成連霸偉業。

《鬼滅之刃》故事，以竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助等主要角色為主軸，講述他們與鬼殺隊最高等級的柱，包括蛇柱、蟲柱、炎柱、岩柱、 風柱、霞柱、音柱、水柱、戀柱等9人，一同消滅鬼的過程。

隨著《鬼滅》熱潮發燒，個子小、言詞犀利在政壇被封為「立院小辣椒」的洪秀柱，因為名字有個「柱」字，讓她的維基百科，被網友惡搞。

只見維基百科欄目，洪秀柱的所屬政黨一欄，除了原本的國民黨外，還多了「鬼殺隊」，成為鬼殺隊一員。專業一欄則被網友惡搞寫上「秀之呼吸」；另外，她的哥哥「洪國柱」、妹妹「洪鳳柱」名字中也剛好有「柱」字。

除此之外，電影熱度無法擋，劇中角色竈門炭治郎、禰豆子等更成為在萬聖節新的裝扮對象。新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦更在去年萬聖節撞角炭治郎，侯友宜率市府團隊全員扮鬼沙隊，組成抓鬼大隊；鄭文燦則化身為竈門燦治郎，並在臉書合成偽劇照。

▼侯友宜率市府官員扮演鬼滅角色。（圖／經發局提供）

▲侯友宜率市府官員扮演鬼滅角色。（圖／經發局提供）

▼鄭文燦cosplay《鬼滅之刃》男主角竈門炭治郎。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

▲▼鄭文燦cosplay《鬼滅之刃》男主角竈門炭治郎。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

不讓縣市長專美於前，民進黨立委賴品妤去年12月31日也在臉書曬出COSPLAY，扮演「胡蝶香奈惠」向大家賀新年，只見她別上蝴蝶髮夾、搭配服裝，還有無辜又憐人的眼神，非常受到大家的讚賞、迷倒一票網友。

▼賴品妤COSPLAY鬼滅之刃的角色胡蝶忍，引起網友暴動。（圖／翻攝賴品妤臉書）

▲▼賴品妤COSPLAY鬼滅之刃的角色胡蝶忍，引起網友暴動。（圖／翻攝賴品妤臉書）

不少網友暴動留言，「居然是胡蝶香奈惠，新年快樂」、「好意外居然出使用花之呼吸的花柱欸，讚」、「新年快樂，好美好美的委員」、「哦哦哦喔，香爆」、「美爆」、「敲碗戀柱」、「想看禰豆子」。

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