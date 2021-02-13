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流水蝦退燒爆關店潮　老闆吐心酸：看到客人拿「電鍋蓋」就完了

▲▼業者出面解釋流水蝦退燒原因。（圖／記者游宗樺攝）

▲謝周宏與太太一同經營流水蝦店，自曝曾遇到「奇葩」客人吃出蝦子山。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

由泰國紅到台灣的「流水蝦」曾風靡一時，全台由南往北開了多家餐廳，現撈的新鮮蝦子直接烤，搭配啤酒、小菜簡直是人間享受，但是陸續爆發零星消費糾紛，全台的流水蝦餐廳數量銳減，在退燒關店潮下，新莊一家流水蝦餐廳老闆親口吐露心酸，直指利潤低加上消費者「吃到飽」的心態，讓店家只能咬牙苦撐，現在大台北地區只剩零星幾家還在營業，其餘的只能轉型改做其他生意。

流水蝦餐廳通常主打「新鮮、不限量」，讓客人在限制的時間內，從活水水缸中撈出泰國蝦，抹鹽後直接火烤，現撈蝦子的趣味和新鮮的形象讓流水蝦紅極一時，短時間遍及全台，但卻陸續傳出消費糾紛，有客人抱怨店家火爐太小蝦子烤不完，或是時間太短吃不完被罰錢，流水蝦在一波風潮過後出現退燒現象，許多店家紛紛關門。

新莊「蝦犇台式流水蝦」老闆謝周宏表示，之前有聽聞過類似的消費糾紛，認為根本原因是「利潤不高」，由於使用的泰國蝦1斤就要300元，而且活力旺盛的蝦群會相互打架，開店前有時會發現一些體弱的蝦子已經死亡，屍體甚至被同類吃到剩下空殼，每日蝦子的耗損加上打氣裝置、加溫設備的電費，每天睜開眼就是好幾千元噴掉。

▲▼業者出面解釋流水蝦退燒原因。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼業者出面解釋流水蝦退燒原因。（圖／記者游宗樺攝）

▲對於流水蝦退燒，謝周宏表示「只要品質好並不擔心」。（圖／記者游宗樺攝）

謝周宏指出，因為開店成本不低，店家要盡可能節約資源，客人撈上來卻沒烤完的蝦子都要回收趁新鮮製成其他料理，但台灣客人「貪婪」的本性很可怕，曾經見到客人拿著「電鍋蓋」進來，把蝦子擺上烤盤後立刻蓋上，當成鐵板燒來烤，電鍋蓋蓄熱速度快，一桶蝦子很快就烤完，就看到那組客人分工合作，有人負責夾蝦、有人負責烤，甚至還有人專門撥蝦殼，一條龍的「產線」看到都傻眼了。

蝦子低熱量、高蛋白的特性，往往成為健身愛好者的心頭好，但謝周宏說，曾看到有客人為了拼吃蝦子的數量，挑戰吃好吃滿，直接把泰國蝦碩大的蝦頭剪掉，好讓烤盤能擺下更多蝦子，換來的是整桌丟棄的蝦頭，蝦頭內令人垂涎欲滴的蝦膏就這樣變成廚餘，讓懂吃的人看得直呼不捨。

▲▼業者出面解釋流水蝦退燒原因。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼業者出面解釋流水蝦退燒原因。（圖／記者游宗樺攝）

▲謝周宏指出，為保持蝦的品質付出可觀成本，看到客人拋棄蝦頭會感到心疼。（圖／記者游宗樺攝）

謝周宏提到，部分客人的誇張舉動，讓許多流水蝦餐廳難以維持，加上眾多同業競爭，才會導致流水蝦退潮。謝周宏認為，提升蝦子品質是長久經營的關鍵，店內的泰國蝦都先經過吐沙，保持沙線乾淨，同時提供特製蛋炒飯、新鮮水產讓客人能夠吃飽，無非是希望還能保有大台北地區碩果僅存的流水蝦餐廳。

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