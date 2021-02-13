蔡英文2020屢獲肯定　連獲彭博50人、富比世百大女性

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣在新冠肺炎疫情的防疫表現卓越受到國際矚目，總統蔡英文也因此登上國際版面，包括美國富比士雜誌「全球百大最有權勢女性」、「彭博50人」（Bloomberg 50）、「全美議會交流理事會」（ American Legislative Exchange Council, ALEC）頒贈「國際領袖先鋒獎」。但她相當謙虛，並把這份榮耀歸給全台人民。

美國富比士雜公布2020年「全球百大最有權勢女性」，蔡英文進入榜單中，排名第37名。富比士雜誌指出，蔡英文為台灣第一位女性總統，甚至在2020年以超過57％的得票率高票連任第二任總統，且在新冠肺炎疫情中防疫成果卓越。

在《富比士》2020年全球百大最具影響力女性榜單網頁上，蔡英文的肖像與美國副總統賀錦麗、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）一同被放在最顯眼的位置。

「彭博50」指出，蔡英文是台灣第一位女總統，其政府在年初尋求連任的大選前夕，依舊忙於準備關閉邊境、實施旅行限制。以曾應對SARS疫情的經驗之下，隨即採取「全民戴口罩」規定，在這樣的「全民防疫」之下，台灣新冠肺炎的確診數一直保持很低的水準，讓台灣成為今年全球少數經濟增長的經濟體之一，預計今年國內生產總額（GDP）將成長1.56％。

蔡英文獲得「國際領袖先鋒獎」，成為繼英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）後，第二位獲頒該獎的國際領袖。對此，蔡英文引用柴契爾夫人曾說過的「人們若能自由選擇，他們會選擇自由」名言，強調她身為總統，其職責是維護及捍衛台灣民主自由的生活方式，她永遠不會停止追求兩岸關係的和平與穩定，也不會對台灣的安全有任何的妥協。

▼蔡英文入選富比士雜誌2020年「全球百大最有權勢女性」，排名第37名。（圖／翻攝富比士網站）



▼蔡英文連獲2國際殊榮，透過臉書感謝國人。（圖／翻攝蔡英文臉書）

