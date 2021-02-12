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台中「百億大亨」暴富關鍵人物曝！　買地竟看八字不問價

莊周文篤信命理大師，不知大師可曾預告他會有牢獄之災？（讀者提供）

▲莊周文篤信命理大師，不知大師可曾預告他會有牢獄之災？（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

涉嫌大型賭博、洗錢的「新力旺集團」總裁、號稱百億大亨的莊周文，去年11月被刑事局幹員拘提到案，本刊調查，莊非常信任一位命理大師，據說，這位大師幫其公司改名為「新力旺」之後，他經商無往不利，以致於這位百億總裁不只聘請幹部要先看對方命盤，連買土地都只看地主八字與他合不合，而不問價錢，且「命理養地」還讓他資產暴增！

有「百億總裁」之稱的莊周文，被檢警認定涉嫌大型線上賭博、洗錢等組織犯罪，去年8月，刑事局逮捕邱男等18人，但主嫌莊周文卻在檢警收網前早一步銷聲匿跡，檢方懷疑消息走漏，甚至展開內部清查，一直到11月，刑事局幹員才在彰化逮捕逃亡多時的莊總裁與他的保鏢。

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莊周文的崛起，相當富有傳奇色彩，他在東南亞發展事業有成，獲得多個皇室冊封，其中由馬來西亞元首冊封的丹斯里，和拿督斯里級別相等，全球只有250人，他是全台第一人；其事業版圖，跨足線上遊戲業、餐飲集團，博弈電子設備業；此外，他還在馬來西亞成立控股集團、在柬埔寨投資土地開發，更擔任寮國國家建設銀行和東盟工業園區董事，其資產號稱市值百億。

莊周文由馬來西亞元首冊封的丹斯里，和拿督斯里級別相等，全球只有250人，他是全台第一人。（讀者提供）

▲莊周文由馬來西亞元首冊封的丹斯里，和拿督斯里級別相等，全球只有250人，他是全台第一人。

但10年前，他雖然經營線上博奕致富，身價已然不菲，但還沒累積如此驚人財富時，與南投黑道大亨江欽良投資「寶島時代村」慘賠，但這點錢對他來說不算什麼，倒是彼時他公司一位親信捲鉅款跑路，對他傷害比較大！他身邊親密人士透露，莊在投資寶島時代村因緣際會認識的一位命理老師，早就提醒他要注意「禍起蕭墻」，他才驚覺高人就在身邊，對這位老師言聽計從，幾乎到了迷信的地步。

這位命理老師，幫他的公司改名為「新力旺集團」，果然新公司有力又旺盛！發展簡直像是坐直昇機一樣，莊周文更加信任這位命理老師，而且，由於曾遭背叛，他對於公司幹部的挑選十分謹慎，只要稍微重要的幹部，一定得給生辰八字，恭請老師看過命盤後，確定此人不會「妨主」，且有利其事業，才予以聘請，如果八字非常合，他更是不吝高薪禮聘。

莊周文對這位大師的迷信，幾乎到了虔誠的地步；搞到後來，連買土地也得合賣方地主的八字，如果八字合得來，這筆土地他就買，也從不殺價，因為他相信老師的鐵口直斷，買了一定會賺！令人跌破眼鏡的是，莊周文在台中7期等處投資養地，不管是轉手出售或自己開發，都有驚人的獲利，換句話說，他以命理擇地投資，居然也讓他資產暴增。

近幾年他有了「百億總裁」封號，巴結他、圍繞著他，透過關係找他當金主的人越來越多，他還是先看八字，至於投資內容則是其次，但他憑命理轉投資非本業，據了解並非那麼神準，有賺有賠，有些還賠得莫名其妙，只是這點小錢對他來說，根本不當一回事，他依然篤信這位大師。


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