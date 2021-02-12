25歲就要有自己的發聲平台！松浦彌太郎建議「不匿名」原因

▲松浦彌太郎建議，25歲就要打造屬於自己的發聲平台。（示意圖／Photo by Austin Distel on Unsplash）

記者林育綾／綜合報導

日本知名作家松浦彌太郎對於工作、生活、人際等都有一套想法，受到各年齡層讀者喜愛，甚至奉為精神指標，而他曾在《假如我現在25歲，最想做的50件事》當中提到，如果自己25歲的話，一定會打造屬於自己的發聲管道，無論是部落格、社群平台都可以，並且強調「一定要具名、露臉」，否則只是做白工。

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▲松浦彌太郎建議25歲的年輕人，要建立一個針對不認識的人，或不特定的多數人發送訊息的平台。（示意圖／免費圖庫pixabay）

松浦彌太郎建議25歲的年輕人打造自己專屬的發聲管道，要建立一個針對不認識的人，或不特定的多數人發送訊息的平台，無論是在Blog、Twitter 還是Facebook都可以，只要能對外發聲就行了，而且強調「一定要具名、露臉，否則根本沒人曉得你的存在，只是做白工罷了」。

他提到，有些人不想具名和露臉，是因為擔心引起什麼麻煩，不過他認為「麻煩也是一種經驗，只要提醒自己別再重蹈覆轍就行了」。而且具名雖然要為此負責，卻也是能督促自我成長的關鍵，「所以選擇不具名，真的很可惜」。

▲松浦彌太郎建議在平台上一定要具名、露臉。（示意圖／翻攝自pixabay）

他在書中舉例日本知名部落客及攝影師Rei Shito，從大學時代就開始以真名經營部落格，分享獨特的品味和幽默觀點，後來不僅在雜誌連載文章，也主持節目，因此隨著時代改變，如何發聲、表現自我也有更多方式。如今Rei Shito也有屬於自己的YouTube頻道、IG、臉書等平台，都有大批粉絲追蹤，為她帶來多元的機會。

松浦認為，就算是平凡的上班族，也還是要有自己專屬的發聲平台，「才有機會邂逅各式各樣的人，與他人分享內心的感動，發展出嶄新的人際關係。」

《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事》一書在2015年就由悅知文化發行繁體中文版，不過松浦彌太郎一直是受到日、台兩地喜愛的作家，該書也一直十分長銷，因此在2020年底又再版發行。

▲《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事》。（圖／悅知文化提供）

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