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社會 社會焦點 保障人權

老狗嗨過頭「心臟病發亡」…獸醫師教鏟屎官應對「5大危機」

▲▼展望動物醫院專訪。（圖／展望動物醫院提供）

▲展望急診重症後送動物醫院，全年24小時無休，僅收治其他醫院轉診的重症案例，但緊急時仍收治急診。（圖／展望動物醫院提供）

記者羅志華／台北報導

近年台灣進入「超單身、超高齡」社會，許多人養寵物滿足陪伴，更將毛小孩視為家人，但當這些「家人」出狀況、甚至嚴重意外時，各位家長又該如何應對呢？台北市展望急重症後送動物醫院院長曾鴻章獸醫師行醫40多年，看過不少血淋淋的案例，其中一件老狗與小孩到公園玩，因狗狗興奮過頭致心臟病發身亡，令他相當感慨，本文將教導讀者如何成為狗寶貝的守護者及專業鏟屎官，讓「主子」一生健康快樂。

▲▼展望動物醫院專訪。（圖／展望動物醫院提供）

▲曾院長指出，中大型犬碰上意外，身有重大外、內傷時，宜以布條拉四角為擔架，小型貓、犬則以提籃運送。（圖／展望動物醫院提供）

曾院長表示，醫院收治最常發生的意外，就是狗狗發生車禍，但首要提醒，若因飼主沒牽繩發生意外，往往也須負擔部分責任。傷勢判定上，若狗受傷劇痛，通常會顫抖、哀號，更嚴重還會昏迷，另可從牙齦是否蒼白、按壓後血色的恢復遲缓的情形，判斷是否大量內出血，情況緊急需保暖立刻送醫，中大型狗以大浴巾或被單拉4角為擔架運送最佳，貓咪則務必要放在提籃內；外出血狀況，能按壓的部位可用壓迫止血，不好壓的地方，如耳朵、口腔內部，則冰敷減緩出血。

▲▼展望動物醫院專訪。（圖／展望動物醫院提供）

▲曾院長表示，老狗的心臟病是常見問題，醫院對不方便移動的動物，也設有電梯。（圖／展望動物醫院提供）

近日天氣寒冷，不少老狗因心臟問題送醫，曾院長指出，以往狗10歲以上就算高齡，但近年醫療、照護水準提升，現在15、6歲，甚至20歲才會被認作高齡，年紀大難免有心臟問題，心肺功能衰竭算慢性病只能控制、無法根治，家長要注意溫差不要太大（就像老人進出室內，可能因溫差出意外），也盡量別讓寵物有太大的情緒波動。

曾院長提及某案例有些感慨，一家親戚來訪，小朋友開心帶狗到公園玩，當下毛小孩興奮到處跑跳，完全忘了（應該說完全不會這麼想）自己年紀大有心臟病，一時休克緊急送到醫院，經數日搶救仍無法挽回遺憾，「人自知有病懂節制，但狗狗沒這種想法，只能靠主人多留心」；雖說要注意溫差，但曾院長並不建議讓狗穿衣，除非勤於穿脫，否則部分案例中，就是狗悶在衣服裡生了皮膚病。

▲▼展望動物醫院專訪。（圖／展望動物醫院提供）

▲曾院長本以為，流浪動物較容易吃到怪東西，但行醫多年，反倒家養寵物常有此狀況。（圖為醫院內部／展望動物醫院提供）

曾院長表示，寵物噎到、吞下怪東西的狀況也很多，飼家長應特別留心過濾，叫人意外的是，本以為流浪動物較容易吃到怪東西，但據他行醫多年經驗，反是家養寵物常有怪東西卡在嘴裡或吞下肚，民眾若見寵物手一直撥臉並流口水，像是想拿出甚麼東西，一定要看看毛小孩嘴裡有甚麼。

若是肉眼可見卡在嘴裡或牙齒上，在不被咬傷的前提下，主人可嘗試伸手、或拿工具取出，若深一點卡在咽喉，嘗試取出時應和緩，若感覺卡住，千萬不能硬拔，以免造成器官受損，無法取出時應果斷就醫。

▲▼展望動物醫院專訪。（圖／展望動物醫院提供）

▲曾醫師曾收治一隻食慾不振小型犬，開刀後發現牠竟吞下22顆圍棋，呼籲家長要特別過濾寵物接觸的東西。（圖為寵物的「加護病房」，可監控溫度、濕度／展望動物醫院提供）

曾醫師回憶，多年前曾看診過隻小型杜賓（迷你品），2公斤多的體重，肚子鼓得脹脹的，也吃不太下東西，X光照下去，才發現肚裡有多個圓形物，開刀取出後，發現毛小孩竟吞了22顆圍棋，詢問下才明白，主人平時餵狗，飼料都放在碗裡，而圍棋罐也是碗狀，或許因狗飢餓才不慎誤食，其餘鐵釘、迴紋針、瓶蓋等，也是常碰到的案例。

另外，若吞下的物體較大、卡在食道，可能擠壓氣管、造成呼吸困難，狗在此時會因呼吸不順，發出異常聲響，若不立刻送醫有生命危險，另外，卡在食道也可能因壓迫壞死，壞死後若無即早做食道重建，也有生命危險。

▲▼展望動物醫院專訪。（圖／展望動物醫院提供）

▲貓狗的心臟，大約在左前腳手肘對應身體的位置，飼主們施作CPR時，也可以觸覺感受心跳。（圖／展望動物醫院提供）

曾院長表示，貓狗觸電、溺水、被蜜蜂或蛇咬到的情形也很多，此時我們首要保持寵物呼吸道暢通，呼吸停止下，進行人工呼吸，並應嘗試CPR，當然貓狗體型較小，不能像壓人那樣，2、30公斤以上的狗，才適合以手掌按壓，其餘10多公斤至以下的體型，則應以手指按壓。

▲▼展望動物醫院專訪。（圖／展望動物醫院提供）

▲曾醫師指出，2、30公斤以上的大型犬，才適合以手掌按壓CPR，小型的貓、狗，則以手指較為恰當。（圖／展望動物醫院提供）

貓狗的心臟，也像人一樣多數偏左，以左前手肘對應身體的部位，就差不多是心臟位置，也可直接觸摸感受心跳；曾院長有感養寵物的人很多，但這方面的知識卻極度缺乏宣導，在展望急重症後送動物醫院的二樓教室，不時會舉辦講習，供民眾及寵物業者學習急救技巧、相關知識，也呼籲飼主應記下家附近、可施作急救的二十四小時營業動物醫院，以應付突發狀況。

▲▼展望動物醫院專訪。（圖／展望動物醫院提供）

▲展望動物醫院不時舉辦講習，供民眾及寵物業者學習相關知識。（圖／展望動物醫院提供）

狗全身只有「腳底」會流汗，中暑降溫不能等

狗的汗腺不像人般發達，僅分布在4爪肉墊和舌頭上，曾院長指出，狗從事戶外活動時，若發生中暑（熱衰竭）狀況，必須馬上緊急降溫，但降溫再緊急，也不能將狗直接投入冰水，這樣會造成毛小孩心肺嚴重負擔，即使一時急救成功，心肺問題加劇也絕非好事。

▲▼展望動物醫院專訪。（圖／展望動物醫院提供）

▲狗的汗腺不像人發達，在外活動若遇上中暑（熱衰竭），一定要盡快降溫，否則死亡率相當高。（圖／展望動物醫院提供）

而且由於熱衰竭會造成腸胃異常蠕動，狗在過程中常會嘔吐、腹瀉，曾院長表示，熱衰竭送急診的狗，身上常是一團亂，建議飼主應及時以濕冷毛巾，反覆擦拭寵物身體散熱，順便讓毛小孩身體保持乾淨，以方便獸醫師的診療及無菌操作；特別提醒飼主，熱衰竭死亡風險高，也有嚴重後遺症，千萬不能輕忽。

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