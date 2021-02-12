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北韓小說意外獲選「世界佳作」！如何離婚...成跨世代顯學

▲▼《朋友》為北韓60年代以後首部以離婚為主題的文學作品，圖為平壤新婚夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

▲《朋友》為北韓60年代以後首部以離婚為主題的文學作品，圖為平壤新婚夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國具有圖書管理員面向的商業期刊《圖書館雜誌》從世界各國的文學名作中，挑選出10部代表2020年的最優秀世界文學，其中來自北韓（朝鮮）的知名作家白南龍（백남룡，音譯）所撰寫的中篇小說《朋友》（벗，Friend）竟意外獲選，成為窺探東北亞國度神秘面紗的工具。

根據《美國之音》報導，圖書館雜誌2020年11月透過網站公布遴選結果，白南龍所撰寫的中篇小說《朋友》經過喬治華盛頓大學教授伊曼紐爾•基姆（Immanuel Kim）的巧手翻譯下，其英文版本去年4月在美國出版後廣受歐美讀者喜愛。

《圖書館雜誌》在評價中表示，「該本作品意外獲得北韓政府承認，雖然文中確實藏有不少具有宣傳意味的內容，不過就窺探全體主義體制下的日常生活，卻提供讀者非常罕見的機會，因此特別具有其價值。」

▲▼北韓入選「2020優秀文學作品」的中篇小說《朋友》，南韓也可購得此書。（圖／翻攝自YES124）

▲北韓入選「2020優秀文學作品」的中篇小說《朋友》，南韓也可購得此書。（圖／翻攝自YES124）
事實上，《朋友》這本中篇小說為白南龍於1988年在北韓完成的作品，是自從1960年代以後，北韓所創作的文藝作品中唯一一部以「離婚」為主題的文學創作，其在北韓出版後帶來前所未有的人氣，在掀起舉國人民拜讀風潮後還被翻拍成當地電視劇《家庭》（가정），探討離婚與家庭之間的意義。

《朋友》描述一名在藝術團中擔任聲樂家的年輕女性的離婚故事，作品如實呈現在保守的北韓社會中，女主角如何以其傲人的膽識向丈夫提出離婚要求，一家人與當事者所承受的各種痛苦與社會上的歧視眼光，以及擔當離婚訴訟的法官如何面對、反思自己婚姻生活中的困境。

▼北韓知名小說家白南龍。（圖／翻攝自韓網）

▲▼北韓知名小說家白南龍。（圖／翻攝自韓網）

▲▼該部小說被翻拍成連續劇《家庭》。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲該部小說被翻拍成連續劇《家庭》。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

該部作品也曾於2011年被翻譯成法文，成為打響全球知名度、不分南北韓的「韓文（朝鮮文）小說」。

白南龍生於1949年，為北韓境內極具知名度的小說家，1980年代以後便在415文學創作團服務，主要為最高領導人一家人撰寫關於「活動業績」的文學作品，去年10月也曾出版小說《復興》，為首部描述金正恩功績的長篇小說。

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