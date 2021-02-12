資深球迷賴清德播報初體驗！　延長賽12局、歷時6小時不喊累

▲2020年賴清德替統一獅隊總冠軍戰賽前打氣。（資料照／統一球團提供，下同）

記者蕭羽耘／綜合報導

2020年全球受新冠肺炎影響，許多運動賽事被迫中斷，台灣因防疫有目共睹，成為全世界第一個職棒賽事開打的國家。資深棒球迷、副總統賴清德在去年用行動挺棒球，初體驗「客串」球評，便遇上延長賽12局、歷時6小時的賽事，但他一點也不喊累，直呼超級過癮！

統一獅是中華職棒開朝元老之一，主場在台南市立棒球場。過去賴清德擔任台南市長，因此與台南起家的統一獅隊特別有感情，時常進球場與觀眾一起同樂，也會在臉書分享看球照片。

中華職棒在2020邀來賴清德，體驗一日球評，轉播中信兄弟與統一獅的例行賽。沒想到，該場比賽一路激戰到延長賽12局，歷時長達6小時，甚至是跨日到隔天凌晨，他的專業表現，獲得球迷高度讚賞。

賴清德事後受訪表示，身為球迷，精彩球賽很過癮，真的一點都不累。他表示，台灣職棒有46%的球員來自原住民，花東地區佔了三分之一，但花東棒球資源相對不足，很多設施不夠，連手套、球棒都欠缺。

至於轉播球賽長達6小時，受到球迷高度讚賞，但是否覺得很累？賴清德笑說，對於球迷來說，這種球賽非常難得，一點都不會累，而且非常精彩，球迷就喜歡碰到這種比賽，也希望大家多多支持台灣職棒運動，讓職棒運動更蓬勃發展。

播報球賽獲好評後，統一獅在去年順利擠進冠軍戰，賴清德也不忘在賽前，前往台南主場，給備戰總冠軍戰的獅隊球員鼓勵，不僅送上鳳梨，也給獅隊終結者陳韻文帶了一件Taiwan字樣的外套，獅隊董事長凃忠正、獅隊總經理蘇泰安則回贈陳韻文的主場球衣給賴清德，作為回禮。

賴清德挺統一獅到底，選擇在台灣大賽第4戰現身台南球場家庭席，親自到場為統隊加油。最後，統一獅克服1勝3敗劣勢，上演大逆轉奪冠，賴清德當時也在臉書粉專上發文祝賀：「無論輸或贏，每一個球員都不放棄繼續拚，充分展現運動精神。我想，最大的贏家是我們這些一路追隨的球迷，恭喜猛獅奪冠，職棒加油，我愛棒球。」