　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

資深球迷賴清德播報初體驗！　延長賽12局、歷時6小時不喊累

▲2020年賴清德替統一獅隊總冠軍戰賽前打氣。（圖／統一球團提供）▲2020年賴清德替統一獅隊總冠軍戰賽前打氣。（資料照／統一球團提供，下同）

記者蕭羽耘／綜合報導

2020年全球受新冠肺炎影響，許多運動賽事被迫中斷，台灣因防疫有目共睹，成為全世界第一個職棒賽事開打的國家。資深棒球迷、副總統賴清德在去年用行動挺棒球，初體驗「客串」球評，便遇上延長賽12局、歷時6小時的賽事，但他一點也不喊累，直呼超級過癮！

統一獅是中華職棒開朝元老之一，主場在台南市立棒球場。過去賴清德擔任台南市長，因此與台南起家的統一獅隊特別有感情，時常進球場與觀眾一起同樂，也會在臉書分享看球照片。

中華職棒在2020邀來賴清德，體驗一日球評，轉播中信兄弟與統一獅的例行賽。沒想到，該場比賽一路激戰到延長賽12局，歷時長達6小時，甚至是跨日到隔天凌晨，他的專業表現，獲得球迷高度讚賞。

賴清德事後受訪表示，身為球迷，精彩球賽很過癮，真的一點都不累。他表示，台灣職棒有46%的球員來自原住民，花東地區佔了三分之一，但花東棒球資源相對不足，很多設施不夠，連手套、球棒都欠缺。

至於轉播球賽長達6小時，受到球迷高度讚賞，但是否覺得很累？賴清德笑說，對於球迷來說，這種球賽非常難得，一點都不會累，而且非常精彩，球迷就喜歡碰到這種比賽，也希望大家多多支持台灣職棒運動，讓職棒運動更蓬勃發展。

播報球賽獲好評後，統一獅在去年順利擠進冠軍戰，賴清德也不忘在賽前，前往台南主場，給備戰總冠軍戰的獅隊球員鼓勵，不僅送上鳳梨，也給獅隊終結者陳韻文帶了一件Taiwan字樣的外套，獅隊董事長凃忠正、獅隊總經理蘇泰安則回贈陳韻文的主場球衣給賴清德，作為回禮。

賴清德挺統一獅到底，選擇在台灣大賽第4戰現身台南球場家庭席，親自到場為統隊加油。最後，統一獅克服1勝3敗劣勢，上演大逆轉奪冠，賴清德當時也在臉書粉專上發文祝賀：「無論輸或贏，每一個球員都不放棄繼續拚，充分展現運動精神。我想，最大的贏家是我們這些一路追隨的球迷，恭喜猛獅奪冠，職棒加油，我愛棒球。」

▲2020年賴清德替統一獅隊總冠軍戰賽前打氣。（圖／統一球團提供）

ET快訊
2021牛轉乾坤！　《ETtoday新聞雲》祝大家牛年行大運
快訊／辛龍睽違4個半月終於發聲！　除夕深夜吐5字
「財神爺眷顧」投注站曝光！開過2次頭獎…累計8次百萬大紅包
快訊／除夕夜好會中！今彩539也開出　800萬頭獎1注獎落南

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

資深球迷賴清德播報初體驗！　延長賽12局、歷時6小時不喊累

何志偉中執會後「新冠篩檢」惹議　王定宇批蹭聲量、網酸閃萊豬表決

松山鄧麗君非虛傳！徐巧芯搶救港湖胖虎　一對一教唱高嘉瑜

西裝底下藏了什麼？　林昶佐開唱大解放炸出「冰塊盒腹肌」

罷免連署達一階門檻！「瑤滾總部」：吳思瑤仍相信台北人愛吃萊豬

春節北市路邊停車格「多數暫停收費」　這幾路段是例外

有在練！洪孟楷天天健身　自嘲「希望下次攻防不要再被當目標」

民進黨團幹部選舉建立機制　幹事長、書記長由1新系＋1非新系出任

14天隔離不孤單　鄭文燦辦除夕線上圍爐：讓民眾感覺回到家

侯友宜率市府團隊拍賀歲MV　10年來首次踏上市府頂樓停機坪

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

資深球迷賴清德播報初體驗！　延長賽12局、歷時6小時不喊累

何志偉中執會後「新冠篩檢」惹議　王定宇批蹭聲量、網酸閃萊豬表決

松山鄧麗君非虛傳！徐巧芯搶救港湖胖虎　一對一教唱高嘉瑜

西裝底下藏了什麼？　林昶佐開唱大解放炸出「冰塊盒腹肌」

罷免連署達一階門檻！「瑤滾總部」：吳思瑤仍相信台北人愛吃萊豬

春節北市路邊停車格「多數暫停收費」　這幾路段是例外

有在練！洪孟楷天天健身　自嘲「希望下次攻防不要再被當目標」

民進黨團幹部選舉建立機制　幹事長、書記長由1新系＋1非新系出任

14天隔離不孤單　鄭文燦辦除夕線上圍爐：讓民眾感覺回到家

侯友宜率市府團隊拍賀歲MV　10年來首次踏上市府頂樓停機坪

美首波緬甸制裁名單　軍政府領導人代理總統上榜

美國婆媳問題這樣解　「劃清界線」不背孝順枷鎖！小家庭優先　

快訊／拜登政府停止「微信禁令」　重審對美國安威脅

想到南韓拍婚紗！科技新貴繳4.8萬訂金...卡在疫情代辦公司拒退錢

狗聞屁屁=友善表現？出現「這些跡象」要小心！

可以把蛋當零食！早餐如何吃才能瘦？低醣飲食五大原則

黃大米／孩子輸在起跑點　真的沒關係

戴東清／台灣宜妥善因應美對中戰術調整

女貪官收賄無極限！買房藏贓物…檢調開門震驚：堆滿金條

《木曜4》演唱會High爆！籌備13個月…幕前幕後感性告白　心路曝

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

政治熱門新聞

韓國瑜、王浩宇被罷免　「致謝」態度大不同

徐巧芯搶救港湖胖虎　一對一教唱高嘉瑜

林昶佐開唱大解放　炸出「冰塊盒腹肌」

「瑤滾總部」執行長：吳思瑤仍相信台北人愛吃萊豬

何志偉中執會後「新冠篩檢」　王定宇批蹭聲量

發紅包給外甥？侯友宜：納豆賺比我多

東森寵物雲店狗超吸睛　蔡英文看到「哈妮」立馬蹲下

春節北市路邊停車格「多數暫停收費」

「變髮」中驚見蔡英文　寵物美容師竟Q總統：您可以進進來看

蘇貞昌驚爆二度會面蔡英文「反萊豬」

資深球迷賴清德播報初體驗！　延長賽12局、歷時6小時不喊累

蔡英文第一次逛寵物店首選《寵物雲》　王令麟親自接待

民進黨團建立機制　幹部由新系、非新系出任

每日湧入6000人賞櫻　淡水天元宮：不排除「封山」

更多熱門

相關新聞

另類寵物　古林睿煬「蟻」入坑

另類寵物　古林睿煬「蟻」入坑

從小被螞蟻的群落成長吸引，古林睿煬燃起興趣，1年前開啟養蟻之路，看著螞蟻在蟻巢爬來爬去，他直言：「真的很療癒！」

賴清德：感謝拜登支持台灣民主

賴清德：感謝拜登支持台灣民主

賴清德親贈陳時中龜苓膏　盼台灣疫情歸零

賴清德親贈陳時中龜苓膏　盼台灣疫情歸零

小年夜練完放　初五同步開工

小年夜練完放　初五同步開工

張偉聖致勝三壘安　獅逆轉兄弟

張偉聖致勝三壘安　獅逆轉兄弟

關鍵字：

賴清德統一獅

讀者迴響

熱門新聞

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

辛龍睽違4個半月發聲！　除夕夜吐正向5字

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

高雄夜市除夕夜亂鬥！5歲女童遭爆頭

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

雙魚座中獎機率大！新年財運亨通「5星座」

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

過年10大禁忌別踩　整年超好運

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

側寫／峮峮「跨越心中的坎」笑了

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面