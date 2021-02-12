洛馬最新5馬赫「超高音速飛彈」　快到敵人無法反應

▲超高音速導彈模擬圖。（圖／翻攝洛克希德馬丁官網）

記者黃聖庭／綜合報導

美國軍武大廠洛克希德馬丁(Lockheed Martin)公布新型「遠程超高音速武器」(Long-Range Hypersonic Weapon ,LRHW)，速度能達5馬赫，每分鐘可飛接近100公里，預計2023年能夠投入使用。專家表示，速度優勢帶給未來戰場巨大變化，快到無法讓敵人反制，未來如果結合到無人機上，能帶給指揮官更即時的決策。

性能資料上顯示，LRHW將分別放在4輛改版M870式40噸級拖車上，中心搭設指揮站控制，武器優勢包含大範圍射程、增強反制速度、摧毀敵方防禦系統。這類超高音速武器的威力能改變戰場局勢，關鍵點在於速度，短短幾分鐘或幾秒鐘內，航空母艦、防禦工事、武器裝置、移動裝甲部隊或是敵方洲際導彈設備也會被快速摧毀，幾乎無反制能力。

根據美媒《國家利益》(The National Interest)報導，前美國空軍科學家表示，超高音速武器的開發可說是「階梯式」，短短幾年內就能更新或整合到新的武器內使用，現階段都是以導彈為主，未來可能延伸到無人機領域。他認為，如果這項技術結合在無人機，將為未來戰爭造成巨大的改變，無人機能快速在幾分鐘內發現敵軍，即時給指揮官最新戰況，讓行動足以「跑贏」敵人的決策。

如此強大的武器，伴隨而來的問題則是：該如何防禦？美軍武器研發人員目前也正在開發新型遠程高度保真感應器，如果透過雷達系統匯聚數據，對大氣中飛行的武器「連續追蹤」，有機會能夠提前發覺。