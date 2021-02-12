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失智婦迷途...只記得自己叫「阿秀」　三重警供吃喝助返家

▲▼三重暖景幫助失智婦人返家。（圖／記者陳豐德攝）

▲三重暖警幫助失智婦人返家。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市三重員警戴柏成日前執行勤區查察勤務時，行經五常里里辦公處遇有一名83歲陳姓迷失老婦，詢問其住家地址時無法明確答覆，僅知道自己叫「阿秀」，最後藉由比對失蹤人口找尋相似的特徵找到家屬，家屬對於員警視民如親的積極態度表示肯定以及讚許。

慈福派出所警員戴柏成平日勤區查察時，都會到轄內五常里里辦公處巡簽，日前晚間6時許一如往常到達里辦公處時，剛好遇到陳姓婦人，詢問其住家地址時僅回覆溪尾街靠近五華國中一帶，甚至忘記姓名，僅記得自己叫「阿秀」。

由於當時天冷又下雨，員警試圖戴著陳婦到溪尾街與五華國中附近，希望能讓陳婦喚起記憶想起回家的路，但是事與願違，只好先返回派出所再尋找其他線索。

回到派出所後，員警提供乾糧與水予以充飢解渴，一方面查詢失蹤人口資料，希望能找到一些蛛絲馬跡，果然發現一筆失蹤人口特徵與陳婦穿著十分吻合，員警立即通知家屬前來確認，最後也順利幫助陳婦平安返家。

家屬表示陳婦有失智的情況且目前獨居，不知道為什麼突然出門，原本想去照料陳婦卻找不到人，情急之下趕緊報警，好險家人能夠平安無事多虧有員警熱心幫忙，對此表達十分感激。

三重分局表示，家中如有失智老人可申請配戴愛心手環，手環上可以寫上姓名、地址及連絡電話，以利走失協尋之用；如有發現有長輩在路上逗留不知去向，民眾主動採「看、問、留、撥」4步驟，即向警察機關報案，以利警方立即前往協助處理，讓長者能夠找到回家的路。

▲▼三重暖景幫助失智婦人返家。（圖／記者陳豐德攝）

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