明天衝了！初一福袋抽「保時捷、特斯拉」　全聯9點、家樂福10點開搶

▲全聯今年新春福袋祭出雙頭獎名車。（圖／記者林育綾攝）

記者蕭筠／台北報導

大年初一福袋搶起來！今年各大通路同樣推出新春福袋，就是要讓消費者在新年第1天就能試手氣、求好運，其中，全聯可說是誠意滿滿，首次祭出「雙頭獎」，分別是價值皆超過300萬元的「特斯拉Model X」及「保時捷Cayenne」2台夢幻車，讓人心動到不行，福袋全台限量12萬個，明（2月12日）上午9點開賣；而家樂福福袋頭獎是市價3萬元的Macbook Air13.3 256G1台，同樣數量限量，12日上午10點登場。

▲全聯今年同樣推出2種福袋選擇通通可以抽夢幻名車。（圖／記者林育綾攝）

●全聯

全聯今年新春福袋大獎再創往年紀錄，首度祭出「雙頭獎」，大手筆送出價值358萬元的「特斯拉Model X」和354萬元的「保時捷Cayenne」2台夢幻車款，絕對要把握機會試一波手氣，另外還有22部價值超過7萬的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車，以及餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎品，全部獎項一共有222個，相較去年總獎項數今年可是多了1成。

今年全聯同樣推出2款價格不同的牛年福袋，分別是售價200元的「福利熊生肖福袋」共10萬個，以及1200元的「萬國通路福箱」共2萬個，通通有機會抽到上述獎項，而生肖福袋享1次抽獎機會，通路福袋則有6次，一共有22萬個中獎號碼，總共12萬個福袋於明（12）日上午9點在全台門市開賣，每店販售數量依現場公告為準，售完為止，12日下午1點準時開獎。另福袋內也含有超過10樣、價值逾900元的食品、用品及文創品等物。

▲家樂福福袋。（圖／業者提供）

●家樂福

家樂福今年「新春福袋」應景又實用，特意打造城購物袋造型，讓民眾買完福袋也能當作購物袋使用，內容物有價值超過500元的多項商品以及1張刮刮卡，頭獎送出市價3萬元的Macbook Air13.3-256G1台，貳獎有Dyson HD03 supersonie吹風機1台、特獎部分送Apple iPad Air 64G、Nintendo Lite各10名，以及多樣好禮包含承億文旅住宿500折價劵2張一組共40組、義大娛樂世界樂園門票899全票2張一組共50組、家樂福量販商品提貨劵300元共50名，打開就能立刻刮一波知道自己中獎沒。

家樂福福袋每袋售價199元，於明（12）日上午10點於門市準時開賣，量販店每店限量100個、超市店限量20個，每人限購1個。

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