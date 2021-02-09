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全聯情人節贈520、1314福利點！PX Pay轉紅包同步送還可抽10萬點

▲▼全聯福利中心行動支付「PX Pay」推出生活繳費服務，另明年1/1起更新會員權益。（圖／全聯提供）

▲全聯福利中心行動支付「PX Pay」推出轉贈紅包服務。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

今年2月14日西洋情人節正值農曆春節期間，全聯福利中心推出使用PX Pay紅包轉「520」或「1314」，就同步送520或1314福利點，單筆購買PX Pay紅包滿1200元還可參加抽10萬福利點活動，活動時間為2月12日到2月14日。

全聯也表示，如果不喜歡紅包，也可以選擇送最受歡迎的巧克力，凡2月12日到2月14日期間，在PXGo!購買任一種巧克力並轉贈給過去一年照顧你的親朋好友，即贈送50福利點，還可分批取貨。包括明治代可可脂黑巧克力、生活良好花生巧克力、金莎巧克力等。

而亞洲設計網站Pinkoi 今年以「幸福養成計劃」為題，推出「致男友」、「致女友」、「送禮攻略」等多樣專區，即日起至2/19（五）凡購買Pinkoi精選設計品牌商品，即享免運費優惠；購買任一體驗活動，消費金額滿新台幣3000元還能抽限量千元調香體驗活動。

▲▼Pinkoi觀察，送禮首選巧克力銷量成長1倍，「功能性」、「創新性」巧克力買氣旺。（圖／Pinkoi提供）

▲Pinkoi觀察，送禮首選巧克力銷量成長1倍，「功能性」、「創新性」巧克力買氣旺。（圖／Pinkoi提供）

另根據Pinkoi觀察，情人節送禮首選甜點仍以經典不敗的巧克力為主，與去年同期相比訂單銷量成長1倍。而因應健康、生銅等話題趨勢，消費者更偏好微糖配方、富含優質蛋白的「功能性」巧克力，不僅低卡路里，還能增加飽足感降低食慾；此外作為情人送禮，在巧克力口味及外型上更要別出心裁，消費者多購入「創新性」巧克力，如「烏魚子」、「辣味」口味，亦或是具宇宙星際感的美型巧克力。

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