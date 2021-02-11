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初一「9大禁忌」母湯踩雷 ！　「喊人全名」帶衰一整年

▲冬天,冷,睡覺,賴床,耍廢。（圖／取自免費圖庫Unsplash
▲大年初一，叫人起床時不要喊對方全名！（圖／取自免費圖庫Unsplash）

社群中心／林懿捷

農曆新年對華人來說，是相當重要的節日，新的一年大家抱著嶄新的期待，希望2021年能漂亮開啟，那麼大年初一各種大小習俗禁忌，例如：早上不能洗澡、不要睡午覺等習俗，最好都記起來，大年初一是最重要的開端，為各位整理出9項禁忌，祝大家好運旺來「不踩雷」！

1.忌灑水、掃地與倒垃圾
初一與初二是水神的生日，因此這期間不要洗衣、灑水，以示對水神尊敬。而初一倒垃圾，象徵著會把福氣倒掉，而掃地則是會掃走好運，並引來掃把星招來霉運。

清潔工、打掃、清潔。（圖／記者陳俊宏攝）

▲過年前打掃是應該的，但初一不要倒垃圾，以免把福氣倒光。（圖／記者陳俊宏攝）

2.忌叫對方全名催人起床
初一不要叫人家全名催促起床，會讓對方整年都有一種被人催促、逼迫的感覺，運勢也不太好，所以這一天再急忙也要有耐心呀！

3.早上忌吃稀飯粥、肉
由於以往人們認為窮人吃不起飯才吃粥，初一吃粥會有導致整年都貧窮的感覺，而且初一也忌殺生，因為殺生被認為會導致血光之災，所以也不要一早就吃葷。

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4.忌吃藥
新年的第一天吃藥，怕有新年首日就有需要治療、不太健康的感覺，因此建議健康的人，避免在這天吃補品，但若是慢性病，或是病急一定要治療的人們，不限於此要乖乖接受治療。

▼如果真的生病了還是要乖乖吃藥啦！（圖／記者嚴云岑攝）

吃藥,藥,。（圖／記者嚴云岑攝）

5.忌煮新飯
初一要吃前一晚留下的飯，也就是除夕的年夜飯，象徵著去年的食物吃不完，今年還有剩餘的涵義， 因此也建議年夜飯多煮一點！

6.忌睡午覺
新的一年，可以安排和親友出外走走，否則懶散的樣子，會影響一整年的事業運。

午休，睡覺，睡眠，趴睡，休息。（圖／達志／示意圖）

▲大年初一別睡懶覺，跟家人出去走走吧！（圖／達志／示意圖）

7.早上不要洗澡洗頭，以免把「好運」和「財運」給洗掉。

8.大年初一忌借錢、討債
有句俗話說，「初一借了別人錢，一年四季靠外援；初一借給別人錢，財產外流一整年」，因此新年第一天，最好不要有借貸行為。而且欠錢真的不要欠過年，請在除夕前結清債務，否則象徵新的一整年也會欠錢，好觸霉頭！

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲大年初一就借錢？先忍忍呀！（圖／記者周宸亘攝）

9.忌打破物品
因為打壞東西猶如「破財」，所以要將杯盤碗、裝飾品等瓷器小心擺放，若是真不小心打破了，快用紅色的紙包覆起來，然後默念「歲歲（碎碎）平安」，以保吉祥平安。

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