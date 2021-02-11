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中共火箭軍展示「長劍-10」精確命中窗戶　專家：對台灣的警告

▲▼解放軍火箭軍成立5周年。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍火箭軍成立5周年。（圖／翻攝央視軍事，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

解放軍火箭軍部隊先前成立5周年，大陸央視軍事曝光一部影片，其中包含多種導彈演練畫面。值得注意的是，影片中更展示了長劍-10（CJ-10）導彈，並準確快速命中辦公大樓的窗戶，澳門軍事專家對此分析，影片顯示了各種角度的精確打擊，對台灣是一種警告。

▲▼解放軍火箭軍成立5周年。（圖／翻攝央視軍事）

據《南華早報》報導，影片除了展示長劍-10導彈外，還出現東風-11、東風-15、東風-16和東風-17等短程導彈，在全天候和夜間的操作和演習情況。據悉，上述導彈目前已部署到解放軍東部、南部戰區，射程範圍涵蓋整個台灣。

▲▼解放軍火箭軍成立5周年。（圖／翻攝央視軍事）

報導又稱，過去1年的時間裡，東部和南部兩個戰區都加強了針對台灣的軍事演習，衛星圖片顯示，廣東和福建省的導彈基地正在進一步擴大中。不過，影片並沒有釋出能夠打擊美國本土的東風-5A、東風-31AG和東風-41等洲際彈道導彈。

▲▼解放軍火箭軍成立5周年。（圖／翻攝央視軍事）

公開資料顯示，長劍-10巡弋飛彈航程約1,500至2,500公里，而且精準度高，可低空飛行、隱蔽突防、連續突擊，成為解放軍對敵實施中遠程打擊的「殺手鐧」武器之一。火箭軍在2016年11月共有3,000枚「長劍-10」等系列巡弋飛彈，目前不清楚擴充到幾枚。

▲▼解放軍火箭軍成立5周年。（圖／翻攝央視軍事）

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