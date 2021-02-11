2021十二生肖財運　蛇可投資房產、狗恐因桃色陷阱破財

▲你今年的財運如何？（示意圖／記者張一中攝）

文／蔡上機

2021年十二生肖財運排行榜

【鼠】第5名



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1.財運非常旺盛，可獲取大筆錢財，尤其企業主、營商做生意業務者，在財運上最有機可圖，有機會大賺錢。上班族有機會加薪，增加職場所得。

2.金錢可以投資在自己的事業或創業上，也可以增設事業上的資產、房地產，或生財工具，或提升競爭力的設備，或擴大精進事業的經營，包括設置分店、分公司或營業據點，都是有利的投資。

3.但有財運者，不等於不會發生破財，特要小心注意，金錢財富被強盜、歹徒、詐騙、宵小盯上，強取豪奪、搶劫、設局詐騙你的錢財。錢不露白，行頭也不要太招搖，更不可幫人擔保背書，不出借金錢，以免遭逢金錢的厄運！

【牛】第7名

1.本年不宜將金錢投入於職場事業中，想要投錢創業者，或企業主想要投錢再增設事業版圖，建議還是暫緩為妙，否則所投入的金錢，恐會化為烏有。尤其擴大信用，貸款而來的資金，當血本無歸時，就像蠟燭兩頭燒，一無所有之外還變成負債。

2.注意因為疾病或災難，損害消耗金錢，或無法賺錢，危害阻礙到金錢利益的發展或所得。

3.金錢所得或利益，會交付予配偶。或自己會幫助、帶旺配偶的財運金錢利益所得。

【虎】 第8名

1.千萬要有耐心，走穩健的路線，不要讓自己的資產、投資、理財有曝險的風險，財務控管也不要過度信用擴張。如有機會在一時間大爆發大獲利，也要見好就收，入袋為安，才能高枕無憂。

2.切勿把金錢、投資理財、財產，交付在他人的手中或代管、代操，或投入他人的事業裡，也不能把自己事業的經營管理，全部委託假手他人，否則將會被五鬼搬運、設計掏空，或被吞食侵占，化為烏有。

3.父母或長官老闆主管機關，兄弟姊妹，會帶旺或幫助自己人際社交的利益，或營運營商、交易買賣、業務的得利，為自己添加財運。

【兔】第11名

1.金錢理財能力，偏弱偏差。金錢數字帳目易不清不楚，或者亂投資理財，造成損害。

2.易將錢花在感性面，比如花很多錢，不管實際實用，或不計己財力，或借錢負債，或只為滿足心靈，去買一個喜歡的物品或事情行為上。

3.注意因金錢的需求，或金錢的錯亂，或金錢出亂子，或亂搞金錢，導致傷害到工作職場事業，或讓職場鋌而走險，發生嚴重性的職場災禍，血光受傷意外之災，刑事官司訴訟牢獄之災，甚至連累傷害不動產。

【龍】第1名

1.生意往來買賣交易，非常活絡，業績獎金紅利增加，或升官加薪。企業主自營商創業者，生意興隆，是大賺錢的一年。

2.因金錢和父母或長官老闆有所不睦不合，尤其家產、家務事，更是容易與父母有磨擦衝突。

3.兄弟姊妹或子女，對自己職場事業，會有金錢財運利益的幫助或帶旺，可以盡其善用。

▲屬蛇的民眾今年不適合投資海外金融商品。（示意圖／Pixabay）

【蛇】 第4名

1.財運是屬於文昌文華之財，也就是從考試、比賽選拔、文憑學位、證照、專門專業技術、智慧財產，可營造財運利益的獲取。

2.可做一些個人金融商品的理財，但投資標的，較不適合海外金融商品。適合投資買房買地，但不動產不要成為職業。財運也不屬於創業之財，盡量不要將金錢資金，投入職場事業之中，不宜在本年投錢創業。企業主自營商，經營事業，資金投入，要注意盡量多保守，以免失策。

3.兄弟姊妹對自己的工作職場事業，有帶旺或幫助金錢財運的助力，但對自己的金錢財務，也會有左右介入或干礙的現象。

【馬】第6名

1.懷孕或誕生兒女，將會帶旺自己的財運官運權位，增加利益的獲取。有為或成年的子女，會給予或幫助帶旺自己的財運利益、權力地位。己如是年長者，可得子女物質上的供養。

2.有機會獲取一時橫發之財，除了職場正業，會有突發的財運之外。在投資理財，只要不是非法的賭博行為或金錢遊戲、貪贓枉法，可以試著以小搏大試一下投機偏財運。也可以在心血來潮時，試一下手氣，隨意買個樂透彩。

3.可規劃海外穩健績優的金融商品理財投資，或是主流貨幣的匯率買賣，有機會獲利。如投資的金融商品，屬於高風險或擴大信用的操作模式，得見好就好，有獲利要迅速了結，入袋為安，重新伺機再進場，否則易生變數，遭逢損失。

【羊】第10名

1.理財投資小心失利，蒙受損失，投機高風險或擴大信用的金融商品，虧損或斷頭的機會很大。趕緊檢視投資標的，控管風險，發現不妙的投資，趕緊因應或贖回。未投資理財者，不宜輕舉妄動，以免血本無歸，尤其海外的理財投資風險大，盡量避免。

2.如有家產者，有機可獲得贈與繼承。房地產這部份，可產生或帶來利益。但要速戰速決見好就收，才能收取利益入袋為安，不因變數得而復失。

3.兄弟姊妹有幫助或帶旺己財運利益，當己需金錢援助時，兄弟姊妹有援助功能。己可為父母或老闆長官，幫助帶旺財運利益，或需將金錢交付予父母，或供養父母。也會因父母或老闆長官，損失金錢利益，或受其連累。或受到政府主管機關裁罰，必需繳納罰金。

【猴】第2名

1.外型賞心悅目，帥哥美女，青年才俊窈窕淑女，或擅長裝扮，氣質出眾身材姣好，形象佳具有吸引魅力者，能言善道手腕好者。或者是專業人士，擁有特殊專業或傑出的技能，或文華出眾，腦筋靈活機敏，人際社交能力者。都可因而獲得財運，前後兩者皆是，財運會更加倍。

2.對父母或長官老闆，有金錢財運或利益的幫助能量，自己也會對父母有物質的供應或金錢的供養。

3.運勢大好財運大發，投資理財致富，就趁今年。小資族、上班族，沒大資本，不敢或沒機會創業的，可以做一些金融商品的理財投資，獲取投資財運。有財富資金者，可規劃操作金融商品者，會有機會發大財，累積更巨大的財富。

【雞】第9名

1.小心金錢有去無回，不能借錢給朋友，或將錢委託交付在朋友手中。有錢可買房地產，掛在兒女名下長期持有，有幫助房地產獲利增值利益，但價格要注意買貴，應多打聽及議價，以免損失金錢。

2.雖婚姻關係恐不佳，己還是對配偶有幫助帶旺財運。或花錢在配偶身上，或將所得交付配偶。如不幸婚變離婚，將會花一筆錢給配偶。如懷孕誕生兒女，會為己帶來財運。有所得或功成名就的子女，會供給己金錢物質。如己有過餘不動產，也可能分配給兒女。

3.有一時之財運，短暫間可獲取可觀利益，但財運背後隱藏更大的破財危險。千萬不要玩金錢遊戲，投機取巧超擴大信用，或涉金錢不法，否則將蒙更大的損失危險得不償失。金錢有災難發生，勿為一時利益所得，做金錢冒險行為，以免因小失大，雖獲眼前一點或一時一次利益，後面損失更慘重的金錢虧損。

【狗】第3名

1.財運旺盛，有機得貴人襄助給機會，獲取財運利益。也有一時獲取巨大錢財的機會，對業務族、企業主、營商做生意者，最為有利。上班族有加薪的機會，或做一些個人投資理財，或心血來潮時買張彩劵，可增加財富或中獎得財運。

2.有計劃創業者，只要不是沒準備計畫周全就投入，不橫衝直撞，不急功近利、好大喜功、好高騖遠，務實踏實創業，是有機會成功，並且一試功成創造財富。

3.小心因桃色性愛，被設陷阱仙人跳，栽贓嫁禍，受恐嚇威脅取財。或因不名譽的桃色性愛，需要花錢消災，拿錢出來擺平。或者為了錢，成為性奴，跳入火坑，用肉體性關係換取金錢。或者因為泌尿系統、生殖器官性、男科婦科的嚴重疾症、細胞病變，而需要花費巨資治療，或因此不利賺錢，損害財運利益。

【豬】 第12名

1.大破財的高度風險年，趕緊檢視你的錢財，是否正處曝險的狀態，投資他人的事業，理財商品，有否風險危險。如嗅覺到，趕緊做最好的處置，或隨時監管應變，以防金錢不測。所以本年只能把錢收進來，不能把錢投出去、借出去，要看緊一點，否則錢財會一去不回。

2.對外投資風險高，注意被利誘詐騙。或參加投資公司，將錢交付他人投資操作，入股他人公司，將錢匯往海外，將蒙受損失。小心金錢投資，因嚐到一時的甜頭，受利誘將財產重本全押出去，一不小心恐血本無歸。甚至可能是被設局詐騙，注意詐騙集團，利用高利率，引誘你掏錢投資，或迷人的金錢引誘，要你拿錢擔保交換，詐騙你的錢。

3.小心金錢財務出嚴重差錯，面臨不可收拾的大破財。投資蒙受嚴重虧損，或被侵占掏空、五鬼搬運，財務不知覺已陷風險，過度投資財務槓桿失靈，擔保背書出問題，擴大信用虧損被斷頭，財務漏洞缺口大到無法支撐的問題。

★本文經蔡上機授權，擷自《蔡上機2021開運天書》。更多更詳細的2021年十二生肖運勢，可參閱蔡上機著作的《蔡上機2021開運天書》。

▲蔡上機2021開運天書。（圖／蔡上機提供）