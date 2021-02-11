那些逆倫的惡媳！洗澡關燈「害婆婆摸黑裸奔」…嗆：別想我對妳好

▲高雄媳婦為了電費跟婆婆爭吵不休，竟乾脆趁對方洗澡時偷關燈，害婆婆黑暗中裸奔。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／整理報導

「婆媳關係」自古以來都是難解的習題！惡媳事蹟時有所聞，新北市一名媳婦不僅盜領婆婆239萬餘元的現金，甚至還用投資為由再騙走婆婆200萬元現金；桃園也有一名媳婦嗆婆婆「媳婦女兒不一樣」、「不要希望我會對妳多好」；高雄則有一名媳婦不爽婆婆，竟故意在對方洗澡時關閉電燈，害得婆婆在黑暗中裸奔。

●新北媳婦盜領婆婆239萬存款 再騙走200萬元

新北市一名媳婦接受婆婆的委託代為查看房客是否繳納租金、領錢，沒想到她竟利用婆婆的信任，拿著對方的存摺、印章，到郵局、銀行提款44次，領走239萬7000元的現金。除此之外，媳婦2017年9月間更佯稱投資政府標案，急需資金周轉，讓婆婆交出4筆保單借來的200萬元挪為個人貸款私用，氣得婆婆提告求償。法院審理後，將這名媳婦判刑1年2月，得易科罰金，還要賠婆婆400萬元。

●桃園媳婦不讓夫家看小孩 嗆婆婆「不要希望我會對妳多好」

桃園市一名媳婦則是在生產後，交代月子中心的人員不可讓夫家人探視小孩，就連隔著玻璃也不可以，從月子中心返家後，又當面嗆婆婆，「媳婦與女兒不一樣，不要想媳婦會像女兒一樣待妳」，接著收拾行李帶孩子甩頭便回娘家長住，生活中的種種讓丈夫無奈不已，最後決定提出提婚訴訟。法院審酌，這名媳婦與公婆相處有嚴重隔閡等因素，判准離婚。

●高雄媳婦為電費 趁洗澡關燈「害婆婆黑暗中裸奔」

高雄一名媳婦在丈夫過世後，仍與婆婆同住，2人三天兩頭就為了小事發生爭吵，婆婆因此聲請保護令。媳婦2019年8月間認為，住家電費是由她所繳納，婆婆並未付錢，竟趁著婆婆洗澡時關閉浴室電燈，害得婆婆只好摸黑衝出浴室找媳婦理論，最後氣炸提告。法官審理後，認為該名媳婦違反保護令，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。