媳婦收驚被怒吼「沒生兒子妳欠打！」　網笑：演這齣婆婆包不少

▲沒生兒子被神明罵欠打。（示意圖／取自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

過年有些人會去拜拜求平安，但想不到竟然會被神明罵「欠打」！一名二寶媽昨天回婆家，全家人被婆婆帶去收驚，結果濟公乩身一看到她就怒氣沖沖，甚至嚷嚷要打她，理由竟然只是因為她「沒生兒子」，實在荒唐又無奈。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，昨天婆婆帶她、先生及2個女兒一起去收驚，原本前面流程都很正常，輪到她的時候濟公乩身突然變臉，對著她大吼「哩欠打！」當下她愣在原地，以為自己做了什麼壞事被罵，結果對方說，「因為哩嘸生子（ㄗㄨˋ），子係蝦咪哩災嘸？丟係查埔！（因為妳沒生子，子是什麼妳知道嗎？就是男孩子！）」

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▲神明不會因為生男生女而責備。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



她聽完當場無言，光是現在2個小女兒就已經顧到焦頭爛額，哪有心力再拚一胎，而且也不一定會生兒子，更何況「什麼時候生小孩的事要神明來管了？」濟公表示，生兒子才會對原PO比較好，但她認為小孩生出來是她和先生要負責照顧，至少把屎把尿3年，孩子上小學還要盯功課、勞神費心，「在我想出門放風時，神明要幫我顧小孩嗎？」

網友紛紛留言，神明才不會因為生男生女對信徒發怒，懷疑婆婆根本就是和廟方串通好演這齣，打算藉此說服原PO再生一胎兒子，「演這齣妳婆婆應該包了不少」、「生男生女天註定，這點道理不會連濟公師父都不懂吧」、「妳婆婆是不是跟乩身串通好的」。