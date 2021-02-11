首爾公寓說倒就倒！貧民窟賤民慘被壓死...豆腐渣工程鬧國際笑話

▲完工後的首爾臥牛公寓。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

在近現代南韓建築悲劇史上，能與三豐百貨公司倒塌、漢江聖水大橋崩塌齊名的莫過於1970年4月的「臥牛公寓倒塌事件」，第15棟樓順著山勢倒塌，造成當時34人死亡、40人輕重傷，還包括山腳下貧民窟的住戶，而事發原因歸終歸於南韓人求快的民族性，以及官商勾結的腐敗政治，使得公寓在興建時不斷被偷工減料。

回憶起首爾在韓戰後的歷史，為求在戰火破敗下急速復甦，時任總統朴正熙1963年軍事政變掌權後，透過犧牲民主發展經濟，大批民眾從全國各地如沙丁魚般擠進首爾求職定居，都市各處蓋起被稱為「板子村」（판자촌）的貧民窟，直到1966年美國總統詹森訪韓，為挽回國際顏面，朴正熙決定著手進行首爾現代化工作，拆除貧民窟，並以政府力量蓋起「市民公寓住宅」。

▲早年首爾貧民窟。（圖／翻攝自首爾市政府畫廊 ）

由於首爾位處盆地，是座多山的城市，加上早年南韓民眾深信將公寓住宅大樓蓋在半山腰，可顯示首爾是座繁榮進步的城市，也因此位於麻浦區倉前洞的臥牛公寓大樓（와우아파트）自然也計畫蓋在山腰上，由中央政府撥款220億韓元，委由有建設經驗、並擁有執照的大龍建設（대룡건설）統籌規劃。

不過最後大龍建設為了從撥款中拿取大部分款項作為利潤，還是將任務委由毫無證照與相關經驗的小型建設公司，一棟樓分配造價僅22萬韓元，只不過6個月的時間，臥牛公寓大樓便於1969年12月26日完工，預計讓5千名居民入住。

如此偷工減料，第13至16棟公寓出現龜裂現象，尤其是第14棟樓的水泥柱底座硬生生掉落至山底，許多嚇壞的居民紛紛逃離公寓。

▲臥牛公寓倒塌後，軍民極力協助救災。（圖／翻攝自維基百科）

1970年4月8日清晨6時30分，第15棟公寓徹底倒塌，包括山腳下在睡夢中來不及逃生的貧民窟居民，共計34人死亡、40人輕重傷。

經過調查發現，原本一個棟樑需70條鋼筋，但臥牛公寓僅有5條，且原本規畫給貧民入住的公寓，因首爾住房供給嚴重不足，最後住進許多中產階級，每坪承載量280公斤重的住屋負荷超過900公斤的重量，加上當初為節省水費，建設公司竟抽取地下汙水攪拌水泥，導致水泥品質不佳。

事後，時任首爾市長金玄玉（김현옥）引咎辭職，建設公司負責人慘遭羈押，而由於施工品質過於惡劣，臥牛公寓歷經4次拆除工作，直到1991年才完成最後一棟大樓的拆除工作。